Bayreuther Polizei schnappt Autodieb aus Hannover

33-Jähriger soll 30.000 Euro teuren Touareg gewaltsam aus einer Garage in Springe entwendet haben - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Bayreuther Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im April diesen jahres in Springe bei Hannover ein rund 30.000 Euro teures Auto entwendet zu haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Nach Polizeiangaben war der 33-Jährige mutmaßliche Straftäter in dem gestohlenen VW Touareg auf der A9 unterwegs, als er von den Bayreuther Beamten kontrolliert und schließlich festgenommen wurde. Der Mann steht in Verdacht, den Wagen Ende April aus einer Garage entwendet zu haben, zu der er sich zuvor gewaltsam Zutritt verschafft haben soll.

Das gestohlene Auto wurde am Montagmorgen, kurz nach 1 Uhr, an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd von Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Bayreuth und der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt gestoppt. Nach ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kripo Bayreuth die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Kollegen.

