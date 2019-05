Bayreuther Polizist findet zufällig vermisste 60-Jährige

BAYREUTH - Eine seit Dienstagmorgen in Bayreuth vermisste 60-jährige Frau ist wieder in Sicherheit. Ein aufmerksamer Polizist, der am Mittwoch um 5.30 Uhr auf dem Weg zum Frühdienst war, fand die Frau zufällig.

Seit den Morgenstunden des Dienstag wurde eine Frau vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Gegen 6 Uhr war sie zum letzten Mal gesehen worden, als sie ihre Wohnung in Oberpreuschwitz in unbekannte Richtung verließ. Die Polizei vermutete zu diesem Zeitpunkt, dass sich die 60-Jährige im Stadtgebiet Bayreuth aufhält oder eventuell im Umkreis der Stadt umherirrt.

Dass die Beamten mit dieser Vermutung Recht hatten, bewies sich am frühen Mittwochmorgen: Ein Polizist, der auf dem Weg zum Frühdienst war, bemerkte die Vermisste in Heinersreuth, als sie in der Bayreuther Straße in Richtung Altenplos lief. Die unverletzte, aber leicht verwirrte Frau wurde zur Überwachung in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.

