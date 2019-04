Bei Hormersdorf zu schnell bei Regen: 35.000 Euro Schaden

37-jähriger Thüringer kam in Kurve ins Schleudern - Bei Unfallopfer Alkoholeinfluss festgestellt - vor 1 Stunde

HORMERSDORF - Immer wieder ereignen sich auf der kurvenreichen A9 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Im Bereich Hormersdorf entstand so bei einer Karambolage 35.000 Euro Sachschaden. Pech für einen in Mitleidenschaft gezogenen Fahrer: Bei ihm wurde Alkoholeinfluss festgestellt.

Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin bei Hormersdorf ein Verkehrsunfall beim Überholen. Ein 37-jähriger Mann aus Thüringen wechselte mit seinem Seat von der mittleren auf die linke Spur. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er hierbei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle. Der Pkw schleuderte in Folge in die Mittelschutzplanke, prallte wieder heraus und traf noch ein weiteres Fahrzeug im Fließverkehr.

Der Fahrer des zweiten Pkw wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zum Verhängnis wurde diesem Mann jedoch, dass ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle knapp 0,8 Promille ergab. Deswegen musste er noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt, der verletzte Fahrzeugführer wegen der Alkoholfahrt.

