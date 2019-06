Bei Neudorf: Fahrer muss aus Opel geschnitten werden

NEUDORF - Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 2 bei Neudorf im Landkreis Bayreuth ein schwerer Verkehrsunfall. Nach einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Opel Meriva musste der Fahrer des Opels aus seinem Fahrzeug geschnitten werden.

Aus diesem Fahrzeug rettete die Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer. Foto: NEWS5 / Zeilmann



Der Mercedes-Fahrer war am Samstagnachmittag in Richtung Bronn unterwegs gewesen, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Beim Abbiegemanöver kollidierte der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache mit einem Opel Meriva, der in Richtung Pegnitz unterwegs gewesen war.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Opels in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der anrückenden Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Informationen wurden insgesamt drei Personen bei dem Unfall verletzt. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

