Beide Seiten profitieren: Jurawasser für Auerbach

AUERBACH/PEGNITZ - "Auf einem Bein steht man schlecht" heißt ein bekanntes Sprichwort. Seit langem fordert daher die Bayerische Wasserwirtschaft ein zweites Standbein für kommunale Wasserversorgungen. Die Stadt Auerbach bekommt dieses "zweite Standbein" bis Ende 2019.

Der Notverbund zwischen den Wasserversorgungen der Stadt Auerbach und der Juragruppe – hier ein Bild der Bauarbeiten im Bereich zwischen Leiten und Mühldorf - bringt vor allem für Auerbach Vorteile. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Grund dafür ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Pegnitzer Juragruppe. "Was lange währt, wird endlich gut" möchte man sagen. Ein Zusammenschluss der Auerbacher Wasserversorgung mit der benachbarten Juragruppe wurde erstmals vor mehr als elf Jahren angedacht. Die damaligen Bürgermeister Helmut Ott (Auerbach) und Manfred Thümmler (Pegnitz) überlegten einen Anschluss im Bereich des Ortsteils Weidlwang. Die zu kleine Leitungsdimension und schlechte Druckverhältnisse machten das damalige Vorhaben unmöglich. Im November 2015 kam ein Notverbund erneut auf die Tagesordnung. Diesmal wird das nördliche Auerbacher Umland ab Troschenreuth angeschlossen. Die Bauarbeiten sind seit Herbst 2017 im Gange.

"Wir arbeiten seit längerem mit der Juragruppe zusammen", sagt Auerbachs Stadtkämmerer Michael Bierl. Die Kooperation geht von gemeinsamen Schulungen für die Wasserwarte oder Messebesuchen bis zur Aushilfe mit Ersatzteilen. Nun wird auch gemeinsam investiert. Der Vorteil liegt bei den Oberpfälzern. Die Stadt Auerbach, die ihr Trinkwasser aus dem Wasserwerk der N-Ergie in Ranna bezieht, hat künftig ein zweites Standbein für die Wasserversorgung. Diese Notlösung gäbe es theoretisch auch jetzt schon, so Bierl. Die Leitung "zur Ruh" funktioniere zwar im Notfall, sei aber schon sehr alt und nie im Gebrauch, also eigentlich indiskutabel.

Die neue Leitung nach Troschenreuth wird von Anfang an genützt, um eine Keimbildung zu unterbinden. Zu diesem Zweck werde mit der Stadt Auerbach eine gewisse Trinkwasserabnahmemenge vereinbart, erklärt Marc Vierhuff. Der aus Auerbach stammende Diplom-Ingenieur leitet das Projekt. Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen. Auf einer Länge von 1520 Metern wurde im November 2017 eine Leitung vom Hochbehälter in Troschenreuth bis zur Kleinkrausmühle begonnen und im Juni vorigen Jahres fertiggestellt. Diese Maßnahme habe wegen des felsigen Untergrundes etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht. Im April 2019 begann der zweite Bauabschnitt über insgesamt 1340 Meter. Gebaut wird zwischen Kleinkrausmühle und Mühldorf. Aktuell sei etwa die Hälfte der neuen Leitung verlegt, so Vierhuff. In diesem Bereich muss zweimal der Goldbrunnenbach durchquert werden. Bis Ende Dezember 2019 soll die Trasse, die etwa zur Hälfte in asphaltierten Gemeindestraßen verlegt wird, fertig sein.

Ebenfalls bis Jahresende möchte der Projektleiter den dritten Bauabschnitt realisieren, der kleinere Arbeiten am Hochbehälter in Gunzendorf vorsieht. Es gehe vor allem darum, den Druck anzupassen. In Mühldorf, wo die vorhandene Leitungsdimension ausreicht, kann die Auerbacher Wasserversorgung mit dem Hochbehälter in Troschenreuth verbunden werden. Der Grundwasserspeicher der Juragruppe ist so groß, dass über die neue Leitung sogar eine Vollversorgung der ganzen Gemeinde möglich wäre. Aktuell wird knapp ein Viertel der in den drei Brunnen der Juragruppe jährlich vorhandenen Wassermenge benötigt.

Eine Herausforderung für die Tiefbaufirma ist das beengte Baufeld. Teilweise stehen nur drei bis vier Meter breite Streifen zur Verfügung, da nur die öffentlichen Grundstücke für die neue Leitung genutzt werden sollen. Mit der Fertigstellung des Notverbunds schließt die Stadt Auerbach an das größte Wasservorkommen Nordbayerns an, das sein Trinkwasser aus zwei unabhängigen Gewinnungsgebieten fördert. Das Wasser der N-Ergie wird über eine hochmoderne Anlage aufbereitet; das Wasser der Juragruppe kommt aus tieferen Grundwasserschichten und kommt ohne Chlorung, ohne Aufbereitung und ohne Zusätze aus. "Unser Wasser ist ein reines Naturprodukt" betont Werkleiter Hans Hümmer. Ihm liege auch eine leistungsfähige Löschwasserversorgung am Herzen, gerade mit Blick auf lange Trockenheiten und die Klimaveränderung. Hümmer erinnert sich an den Brand bei Tarzan Automobile im Dezember 2014. Damals wurden über Hydranten innerhalb einer Stunde 270 Kubikmeter Wasser gefördert. Diese Menge entspricht 90 Tanklöschfahrzeugen mittlerer Größe.

Der finanzielle Aufwand für die aktuelle Investition, die der Versorgungssicherheit dient, beläuft sich auf knapp 990 000 Euro. Die Kosten für die vorbereitenden und baubegleitenden Arbeiten – dazu zählen Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung – trägt die Juragruppe, die dafür eigenes Personal vorhält. Nach Abzug dieser Planungsleistung fördert der Freistaat Bayern den Anschluss über ein Sonderförderprogramm mit 50 Prozent der Kosten. Die verbliebenen 50 Prozent übernimmt die Stadt Auerbach zur Sicherstellung ihrer Wasserversorgung. Dazu kommen noch nicht förderfähige Ausgaben für eine Verbesserung der Leitungen im Bereich Mühldorf und Leiten. Michael Bierl freut sich darüber, dass mit Leiter Hans Hümmer und den Mitarbeitern der Juragruppe auf Augenhöhe verhandelt werden könne. Dies sei nicht immer üblich, so der Kämmerer.

