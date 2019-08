Beispiellos: Trockauer finanzierten Kirchturm selber

Vor 50 Jahren Richtfest für 120.000 Mark teures Bauwerk - Lob für Architekten und Zimmermeister

TROCKAU - Die Autobahnkirche Trockau erhält gegenwärtig ein neues Dach. Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von über einer halben Million Euro schließt die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Gotteshaus ab. Dabei werden Erinnerungen wach an den Bau des Kirchturms vor genau einem halben Jahrhundert.

Die Trockauer zeigten sich schon immer spendabel, wenn es um ihre St. Thomas-Kirche ging. Jetzt, da die Autobahnkirche ein komplett neues Dach erhält, erinnern sich viele an den Bau des Kirchturms, für den vor genau 50 Jahren Richtfest gefeiert wurde. Für das Wahrzeichen, das von einem der höchsten Kirchenstandorte im Bistum weit ins Land hinaus grüßt, spendeten die Gläubigen nicht nur Tausende von Mark je Familie, sie halfen auch fleißig beim Bau mit. Dazu mussten vom ursprünglich kleinen Turm auch die Glocken abgenommen werden. Foto: NN-Bildarchiv



In Anwesenheit zahlreicher Gäste fand Ende Juli 1969 das Richtfest am Trockauer Kirchturmbau statt. In der Rekordzeit von drei Monaten ist der Bau entstanden und „der Turm ist so erstellt, dass er uns allen wohl gefällt", wie Zimmermeister Karl Lindner aus Leups in seinem Richtspruch trefflich feststellte.

Zu Beginn seiner Festansprache begrüßte Kuratus Zimmermann die Gäste, unter ihnen den Stellvertretenden Landrat Pöhnlein, den Kreisoberamtmann Konrad Löhr, Pfarrer Bauer aus Büchenbadi, Baronin Groß von Trockau und besonders die beiden Trockauer Ehrenbürger, Pfarrer Teckenberg und Schulrat a. D. Fischer. Er erwähnte mit einem Lob Zimmermeister Lindner, der seinen ersten Kirchturm meisterlich erstellt habe. Sein spezieller Dank aber galt Architekt Wunibald Glückstein aus Pegnitz.

Frauen spendeten Turmkreuz

Kuratus Zimmermann nannte es beispiellos, dass eine so kleine Kirchengemeinde den Turmbau mit Kosten in Höhe von rund 120.000 Mark selbst finanziert habe. „Als vor einem Jahr der endgültige Beschluss gefasst wurde, den Turm zu bauen, sollte jede Familie zunächst 500 Mark zahlen. Inzwischen haben die Familien aber 1000 bis 2000 Mark aufgebracht. Nun wollen sich noch die Frauen zusammentun und das Geld für das Turmkreuz spenden. So soll dieser Tunn weithin zeigen, dass hier im Jura eine Gemeinde ist, die für Ihren Glauben lebt und arbeitet“. In diesem Zusammenhang dankte Kuratus Zimmermann vor allem dem Pfarrgemeinderat, der mit seinem Vorsitzenden Baron Groß von Trockau und dem Stellvertreter Hans Gradl der Motor der ganzen Angelegenheit gewesen sei.

Stellvertretender Landrat Pöhnlein lobte ebenfalls den Zusanunenhalt in der Kirchengemeinde Trockau. Der Turm solle ein Wahrzeichen sein für die ganze Fränkische Schweiz und für alle, die auf der Autobahn an ihm vorüberfahren. Pfarrer Bauer fügte dem in seiner humorigen Art noch hinzu: „Ich freue mich, dass meine Tochter (die Kuratie Trockau ist eine Tochterkirche der Pfarrei Büchenbach) eine solch schöne Frisur bekommen hat."