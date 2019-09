Beka verkauft

PEGNITZ - Zur Fortsetzung des Wachstums und Sicherung des Standorts: Baier + Köppel soll künftig zu "The Timken Company" gehören

Übernahme des Betriebes soll den Standort global stärken: Das Zweigwerk von Baier+Köppel in Wannberg. © Archiv



Die Firma Baier + Köppel (Beka), einer der nach eigenen Angaben weltweit führenden Anbieter von automatischen Wartungssystemen, ist wohl bald kein Familienunternehmen mehr: Wie Beka am Montagnachmittag mitteilte, habe man einen "starken strategischen Partner" ins Boot geholt, der den Betrieb übernimmt. Beka soll künftig zu "The Timken Company" gehören, einem laut Beka-Angaben "hoch entwickelten" Hersteller von Produkten für die Antriebstechnik.

Der Timken-Hauptsitz liegt in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in Canton in Ohio. Für die endgültige Abwicklung sei noch die Zustimmung der zuständigen Behörden, insbesondere des Kartellamts, notwendig, heißt es in der Beka-Mitteilung.

Die Übernahme werde das Werk mit seinem gerade erst für mehrere Millionen Euro erweiterten Standort in Wannberg "global stärken, da bereits heute rund 70 Prozent der Produktion in den Export gehen". Mehr wolle man im Vorfeld nicht sagen, so Beka-Sprecher Bert Pennekamp.

Laut Bernhard Köppel, der das eignergeführte Unternehmen in der dritten Generation leitet, ist der Verkauf "notwendig, um den starken Wachstumskurs der letzten Jahre fortzusetzen und so den Standort und die Arbeitsplätze zu sichern".

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab sagte auf Anfrage, er sei mit Köppel in Kontakt, mehr könne er erst am Dienstag dazu äußern. Sein Amtskollege Stefan Frühbeißer aus Pottenstein erfuhr erst durch unsere Zeitung von der Übernahme und zeigte sich "schon überrascht".

