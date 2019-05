Betzenstein: Brunnen wird nach Sanierung neu eröffnet

Buntes Programm mit historischem Theaterstück von Walter Tausendpfund und Freiluftfest - vor 37 Minuten

BETZENSTEIN - Einiges ist am Wochenende in Betzenstein geboten. Höhepunkt ist am heutigen Samstag um 17 Uhr die feierliche Wiedereröffnung des Tiefen Brunnens nach der Sanierung im vergangenem und diesem Jahr.

Der Tiefe Brunnen in Betzenstein war einst eine teure Investition. Ob er nun 97 Meter tief ist oder nicht ist zweitrangig. © Richard Reinl



Das Theaterstück "Der Bau des Tiefen Brunnens zu Betzenstein" wird um 18 Uhr aufgeführt von der Laienschauspielgruppe Betzenstein. Der Eintritt ist frei. Das Theaterstück findet bei jedem Wetter statt. Der Tiefe Brunnen ist geöffnet.

Anschließend ist gemütliches Beisammensein. Musikalisch unterhalten "Die Drei". Für Speis und Trank sorgt der FC Betzenstein. Die Veranstaltung findet im Freien statt. Bei schlechtem Wetter wird ein Zelt aufgestellt.

Freibad öffnet

Nach den kühlen Temperaturen der vergangenen Tage solle es heute wieder warm werden. Dazu passend wird die Badesaison in Betzenstein eingeläutet. Das Freibad wird am heutigen Samstag um 9.30 Uhr geöffnet. Über Eintrittspreise und tagesaktuelle Öffnungszeiten können sich Besucher auf www.betzenstein.de informieren.

Eine geführte Wanderung um Betzenstein wird am Sonntag, 19. Mai, angeboten. Der Heimatverein Betzenstein lädt zu einer geführten Rundwanderung ab Stierberg ein. Über den Fuchsweg mit dem Naturdenkmal Jura-Elefant geht es zu den historischen Grenzsteinen an der Fraischgrenze und über das romantische Pitztal zurück. Wanderführer ist Peter Kaatz vom Heimatverein. Die Wanderung ist kostenfrei. Start ist um 10 Uhr. Die Strecke beträgt ungefähr 10 Kilometer. Auch Urlaubsgäste sind eingeladen.

Der Kindergarten Riegelstein veranstaltet am Sonntag um 14 Uhr sein Sommerfest unter dem Motto "Lachen, Schlemmen, Spielen – sich einfach "a mol" wieder treffen". Die Kinder geben mit dem Singspiel vom kleinen Regentropfen Plok den Startschuss zu einem bunten, ausgelassenen Sonntagnachmittag. Für Speis und Getrank ist gesorgt. Bei der Tombola können die Gäste ihr Glück versuchen.

nn