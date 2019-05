"Bierspielwiese" duftet nach Mandarine und Salbei

1794 in Betzenstein gegründeter Hopfen-Handel experimentiert in Nürnberg mit neuen Geschmacksrichtungen - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN/NÜRNBERG - Vanille, Mandarine oder Birne? Kaffee, Muskatnuss, Salbei oder Gurke? Im "Tunnel der Sinne" sind die Geruchsnerven gefragt. Im Untergeschoss des Nürnberger Firmensitzes der Barth-Haas-Group erschnuppern Besucher die Aromen, die die verschiedenen Hopfensorten zu bieten haben. Insgesamt 300 Varianten gibt es, und die Barth-Haas-Gruppe sieht sich als weltgrößter Händler dieser Vielfalt.

Die Brauingenieure Lorenz Schareina (links) und Marius Hartmann experimentieren in der neuen Mini-Brauerei am Firmensitz der Barth-Haas-Group mit den Aromen der verschiedenen Hopfensorten. Die Anlage aus dem Hause Kaspar Schulz in Bamberg produziert Mengen von 0,8 Hektoliter.



In jedem dritten Bier steckt Hopfen, den die Franken verkauft haben: Ihr Marktanteil liegt global bei 30 Prozent, berichtet Stephan Barth, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Alexander Barth und seiner Cousine Regine Barth führt. In siebter und achter Generation führen die drei Gesellschafter den Familienbetrieb, der 1794 im oberfränkischen Betzenstein an den Start ging. 225 Jahre nach der Gründung sei das Unternehmen jedoch nicht mehr nur ein Hopfenhandelshaus, sondern ein "Dienstleister rund um Hopfen", betonen die Drei.

Deswegen hat das Unternehmen nun einen Teil seines Stammsitzes in den Barth-Haas-Campus umgewandelt. Kunden, Lieferanten, Biersommeliers und interessierten Hobby-Brauern werde dort eine "Bierspielwiese" geboten, auf der experimentiert und probiert werden kann. Das Programm reicht vom Anfängerkurs bis zum Brauen für Freaks.

Der "Tunnel der Sinne" mit den Riech-Proben ist Teil des Campus genauso wie zum Beispiel die kleine Brauanlage. Aktuell haben die Brauingenieure Marius Hartmann und Lorenz Schareina dort ein Bier mit einer deutlichen Pfirsich-Mango-Note im Kessel.

Resistent bei Hitze

Insgesamt sieben Brauingenieure testen an der Anlage aus dem Hause der Bamberger Brauereimaschinenfabrik Kaspar Schulz, welchen Geschmack der Hopfen ins Bier bringen kann. Auf Wunsch entwickelt das Barth-Haas-Brauerteam zusammen mit den Kunden neue Rezepturen und berät die Brauereien, wie sie ihr Bier noch besser machen können, erklärt Campus-Chefin Christina Schönberger. Geforscht wird zudem an hitzeresistenten Sorten. Zugute kommt dem Hopfen-Unternehmen die Craft-Beer-Bewegung, die in den USA entstand und in den vergangenen Jahren immer stärker auch in Europa Fuß gefasst hat. Nur drei Prozent der Biere seien Craft-Biere. Craft-Brauer stehen aber für 30 Prozent des Hopfenverbrauchs, sagt Alexander Barth.

Zusammen mit einem geschrumpften Angebot sei es denn auch der Craft-Beer-Trend gewesen, der die Barth-Haas-Group im Jahre 2006 aus einer tiefen Krise herausgeholt habe, so Stephan Barth. Damals lag der Umsatz bei 120 Mio. Ã. Heute erzielt die Gruppe mit rund 770 Mitarbeitern, davon knapp 400 in Deutschland, über 400 Mio. Ã. Genaue Angaben zum Gewinn macht Barth-Haas nicht. Anders als in der Krisenzeit vor 2006 verdiene das Unternehmen aber wieder Geld – und modernisiert aktuell seine beiden Werke in der Hallertau: Die Investitionen in St. Johann und in Wolnzach summieren sich auf 60 Mio. Ã, berichtet Regine Barth.

Der Grundstein für die heutige Gruppe wurde 1977 gelegt, als Joh. Barth & Sohn die US-Firma John I. Haas gekauft hat. In den 80er Jahren kam Hop Products Australia dazu. In China, dem weltgrößten Biermarkt, ist die Tochterfirma Barth-Haas-Trade aktiv, in Großbritannien betreibt die Gruppe ein "Kompetenzzentrum für Hopfenöle und Hopfenaromaprodukte."

VON MARKUS HACK