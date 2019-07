Heiß her ging es am Wochenende bei den Maffeispielen in Auerbach. Mit nackten Oberkörpern sorgte eine Gruppe Männer für eine atemberaubende Feuershow, während die Magic-Artists aus Saarbrücken mit einer düsteren Mischung aus Dance, Akrobatik und Gesang beeindruckten. Außerdem gaben "Spirit of Smokie" bekannte Hits wie "Living next door to Alice" zum Besten.