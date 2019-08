Biker rutschte nahe Weidenberg unter VW-Bus

31-jähriger Kradfahrer musste schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden - vor 1 Stunde

WEIDENBERG - Schwerstverletzt wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer, als er nahe Weidenberg bei einem Verkehrsunfall unter einen VW-Bus rutschte. Feuerwehrleute mussten den Eingeklemmten aus seiner misslichen Lage befreien.

Am Sonntagnachmittag wollte der 27-jährige Fahrer eines VW-Busses auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Warmensteinach bei Neuwerk vom linken Fahrbahnrand aus in die Staatsstraße einfahren. Er stand bereits quer zur Fahrbahn, als ein 31-jähriger Kradfahrer, der in Richtung Warmensteinach unterwegs war, die Gefahrenstelle erkannte, zu spät. Trotz einer Vollbremsung rutschte er mit seinem Motorrad seitlich in den VW-Bus.

Der Biker wurde unter dem Bus eingeklemmt und konnte erst durch Ersthelfer sowie Feuerwehrleute aus Weidenberg und Warmensteinach geborgen werden. Mit schwersten Verletzungen kam er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Unfallaufnahme unterstützte. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro.

Lebensgefahr besteht beim dem Motorradfahrer glücklicherweise nicht.

