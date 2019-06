Bikerin schlitterte aus Auffahrt quer über die A70

Frau aus dem Kreis Bayreuth hatte Glück im Unglück: Zum Unfallzeitpunkt war dort kein Auto unterwegs - vor 1 Stunde

STADELHOFEN - Eine 53-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Bayreuth verlor am Samstagvormittag auf der A70 die Kontrolle über ihre Yamaha Straßenmaschine. Obwohl sie mit ihrem Krad über die Autobahn schlitterte, hatte sie letztendlich noch Glück im Unglück.

Als die Bikerin an der Anschlussstelle Stadelhofen in Richtung Bamberg auf die Autobahn auffuhr, kam sie in der Kurve der Auffahrt alleinbeteiligt nach links ab. Sie fuhr durch den freien Grünstreifen und legte die Maschine sodann auf der Fahrbahn quer. Dort schlitterte sie noch wenige Meter bis zur Mittelschutzplanke und blieb verletzt liegen. Glücklicherweise fuhr zu diesem Zeitpunkt niemand im Längsverkehr.

Zur schnellen Versorgung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Krankenhaus geflogen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Autobahn musste zur Bergung und zur Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt werden. Zu einem Rückstau kam es nicht. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

