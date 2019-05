Blaskapelle "kann man durch die Welt schicken"

In Kirchenbirkig gibt es die Blasmusik seit 25 Jahren - Zur Feier ehrten die Musiker ihre Jubilare - vor 0 Minuten

KIRCHENBIRKIG - "Wir sind stolz auf unsere Blasmusik", sagte Schirmherr und Altbürgermeister Dieter Bauernschmitt am Sonntag bei seiner Ansprache vor dem Publikum im sehr gut besetzten Festzelt. "Im Gegensatz zu vielen anderen Kapellen habt ihr durchgehalten und seid nicht nur spielerisch in den 25 Jahren gewachsen. Euch kann man durch die ganze Welt schicken", lobte der Schirmherr.

Bei der Kirchenbirkiger Blasmusik ehrten Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer (3. v. li.) und Altbürgermeister Dieter Bauernschmitt (4. v. li.) verdiente Gründungsmitglieder der Kapelle. © Foto: Rosi Thiem



Bei der Kirchenbirkiger Blasmusik ehrten Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer (3. v. li.) und Altbürgermeister Dieter Bauernschmitt (4. v. li.) verdiente Gründungsmitglieder der Kapelle. Foto: Foto: Rosi Thiem



Bauernschmitt stellte auch die nur halb rhetorische Frage: "Warum ist eine Kapelle so wichtig? Das sage ich jetzt: Es besteht die Gefahr bei vielen Orten, dass sie zu einer reinen Schlafstätte werden. Die dörfliche Kultur braucht es, dass untereinander geredet und gefeiert wird – und sie braucht ein gutes Wachsen. Das ist auch wichtig, damit Jugendliche dableiben wollen. Blasmusik ist nicht altmodisch, sondern sie begeistert auch die jungen Leute."

In seinem Rückblick ging Alfons Neuner auf die beschwerlichen Anfänge der Blasmusik in Kirchenbirkig ein und zeigte einen erfreulichen, deutlich positiveren Verlauf der vergangenen 25 Jahre auf. "Was die Zukunft bringt, wissen wir selbst noch nicht. Aber wir werden versuchen, die Blasmusik so lange wie möglich zu erhalten", äußerte er sich zuversichtlich.

Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer überbrachte den Bläsern ein Geschenk und erinnerte in seinen Grußworten daran, dass die Blasmusik die Menschen ein Leben lang begleite und dass diese prägenden Stationen im Leben ohne zugehörige Musik nicht vorstellbar seien.

Der amtierende Bürgermeister Frühbeißer und der Altbürgermeister Bauernschmitt ehrten anschließend die fünf aktiven Gründungsmitglieder der Blasmusik Kirchenbirkig für 25 Jahre. Frühbeißer charakterisierte Hans Brütting als Urgestein und Musiker mit Leib und Seele. Alfons Neuner, den Vorsitzenden, lobte er für seine Bemühungen um eine harmonische Gemeinschaft, sowie für seine Worttreue und Zuverlässigkeit: "Wenn er ja sagt, dann wird es gemacht", betonte Stefan Frühbeißer.

"Du bist der Manager und Organisator im Hintergrund und tragende Säule. Mach weiter so", lobte der Bürgermeister Eduard Hofmann für seine Treue. Als "musikalischen Profi" bezeichnete er Johann Hofmann: "Du zeigst als Dirigent, dass dir die Musik im Blut liegt." Mario Endres beschrieb er in seiner Laudatio als "aktiven Musiker, der die Öffentlichkeitsarbeit rege mitträgt". Außerdem ist Endres Kassier und Notenwart. Ein langer Applaus aus dem Festzelt zeigte die Beliebtheit der Musiker. Zum Schluss überreichte die Blasmusik Oberailsfeld durch ihren Dirigenten Reinhold Heumann an ihre Kirchenbirkiger Musikfreunde ein 20-Liter-Fass. Reinhold Heumann gratulierte zu der "Silberhochzeit", wie er es formulierte, und äußerte den Wunsch, die Kirchenbirkiger Bläser mögen auch in den nächsten 25 Jahren erfolgreich bleiben. Heumann euphorisch: "Wir helfen uns immer wieder aus. Musikfreundschaft verbindet."

ROSI THIEM