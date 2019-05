Bluttat in der Oberpfalz: 34-Jähriger ersticht seinen Vater

Tatverdächtiger festgenommen - Kriseninterventionsteam im Einsatz - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - In Grafenwöhr eskalierte am Sonntagvormittag die Gewalt: Ein 34-Jähriger attackierte seinen Vater mit einem Messer und verletzte ihn dabei so schwer, dass er noch vor Ort starb. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Polizeieinsatz in Grafenwöhr: 34-Jähriger sticht eigenen Vater nieder Am Sonntag standen vor dem Haus in Grafenwöhr in der Oberpfalz mehrere Polizisten, Männer in Schutzanzügen sicherten Spuren: Am Vormittag hatte hier ein 34-Jähriger mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen. Der 57-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Sohn soll laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung leiden. Er ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen.



Wie die Polizei berichtet, habe der 34-Jährige seinen Vater gegen 10 Uhr mehrfach mit einem Messer im Kopf- und Halsbereich attackiert und fügte ihm damit schwere Verletzungen zu. Die Mutter des Tatverdächtigen und Ehefrau des Opfers wurde nicht verletzt und setzte den Notruf ab, allerdings erlag der 57-Jährige noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der Tatverdächtige leidet nach ersten Erkenntnissen der Ermittler unter einer psychischen Erkrankung und konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Kripo Weiden prüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden die weiteren Schritte. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm