BMW aus dem Kreis Bayreuth krachte auf A9 in Wrack

Mittelfranke war ins Schleudern geraten, als er einem Tier ausweichen wollte - 30.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung Süden ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Zunächst kam ein Mittelfranke ins Schleudern, als er einem Tier ausweichen wollte, dann krachte auch noch eine Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis Bayreuth in das Wrack.

Kurz vor 3 Uhr kam ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Mittelfranken mit seinem Mazda zwischen der Anschlussstelle Bayreuth-Süd und dem PWC Sophienberg auf gerader Strecke alleinbeteiligt ins Schleudern und krachte frontal in die äußere Schutzplanke. Als Ursache gab der Mann an, dass er einem nicht näher bestimmbaren Tier habe ausweichen wollen.

Der Mazda blieb in Folge mit massivem Frontschaden auf der mittleren und rechten Spur liegen. Der Mann konnte sich schwerer verletzt noch aus seinem Fahrzeug befreien. Eine Vorwarnung des nachfolgenden Fließverkehrs war ihm jedoch nicht mehr möglich.

Eine nachfolgende 27-jährige Fahrzeugführerin erkannte den unbeleuchteten Pkw des Mannes zu spät. Sie versuchte noch, mit ihrem BMW nach links auszuweichen, was allerdings misslang. So streifte sie mit ihrem Wagen das Wrack nahezu ungebremst, drehte sich um dieses, krachte ebenfalls in die äußere Schutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Die Frau aus dem südlichen Landkreis blieb unverletzt. Die weiteren zwei Insassen des BMW wurden leichter verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nur noch Schrott und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Für die Absicherung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung befand sich die Autobahnmeisterei Trockau mit vor Ort. Aufgrund des schwachen Verkehrs kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der beschädigten Leitplanke wird auf rund 30.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.

