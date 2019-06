Freitag gegen 11.15 Uhr: Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Staatsstraße bei Fichtelberg (Landkreis Bayreuth) tödlich verunglückt. Der Mann war zuvor aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Kleintransporter geprallt. Der Biker starb noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag standen vor dem Haus in Grafenwöhr in der Oberpfalz mehrere Polizisten, Männer in Schutzanzügen sicherten Spuren: Am Vormittag hatte hier ein 34-Jähriger mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen. Der 57-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Sohn soll laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung leiden. Er ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen.