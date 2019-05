Cabrio überschlägt sich bei Bayreuth: Zwei Verletzte

Das Fahrzeug kam nahe Hochstahl von der Fahrbahn ab - Totalschaden - vor 1 Stunde

PLANKENFELS - Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntagnachmittag im Landkreis Bayreuth. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Das Cabrio wurde bei dem Unfall nahe Hochstahl total beschädigt. © News5



Zwischen Hochstahl und Plankenfels ist ein Cabrio auf der Staatsstraße 2188 aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich auf einer Wiese überschlagen.

Die Feuerwehr rückte an, um das Fahrzeug zu stabilisieren, während der Rettungsdienst sich um die Insassen kümmerte. Mit dem Rettungswagen kamen diese in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden.

