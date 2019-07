Cannabis-Plantage an der Pegnitz: Polizei konfisziert 160 Stauden

NEUHAUS AN DER PEGNITZ - Die Schwabacher Kripo hat am Sonntag dem florierenden Drogen-Anbau eines 29-Jährigen einen Riegel vorgeschoben. 160 Pflanzen konfiszierten die Beamten, der Mann hatte auf einem Grundstück in Neuhaus an der Pegnitz im großen Stil Cannabis gezüchtet.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hatte Hinweise darauf bekommen, dass sich eine große Marihuana-Plantage in dem Markt im Nürnberger Land befinde. Am Sonntag nahmen sie den 29-Jährigen schließlich fest.

Einen Tag später stellte die Polizei dann schließlich die 160 Cannabis-Pflanzen in Neuhaus an der Pegnitz sicher. Dort hatte der Mann auf einem eingezäunten Grundstück seine Zucht betrieben. Aus den Blüten und Blättern der Stauden wird durch Trocknung Marihuana gewonnen - die illegale Droge hat einen Straßenverkaufswert von etwa zehn Euro pro Gramm.

