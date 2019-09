Containerlösung für Kinderstube Buchau ist vom Tisch

PEGNITZ - Wo sollen die Kinder von zwei Kindergärten untergebracht werden, wenn die Sanierung des Schulgebäudes in Buchau läuft? Im Stadtrat diskutiert wurde über eine Containerlösung auf dem Gelände des Franziskuskindergartens. Groß genug, um die 50 Plätze des evangelischen Kindergartens und die 25 Plätze der Kinderstube anbieten zu können. Doch nun kommt es anders.

Im ersten Teil der Maßnahme soll nur das Obergeschoss des Buchauer Kindergartens saniert werden. Deshalb ziehen vorerst nur die Kleinen der „Kinderstube“ um. © Ralf Münch



Nicht alle Kinder werden das Schulhaus verlassen müssen, wenn die Bagger anrollen. "Nur die Kinderstube muss raus, der evangelische Kindergarten zieht ins untere Geschoss", sagt Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Denn im ersten Teil der Maßnahme werde lediglich das Obergeschoss gemacht, beginnen soll sie bis März 2020. "Der Bauantrag ist beim Landratsamt gestellt. Es wird noch auf das Brandschutzgutachten gewartet."

Die Sanierung dieses Bereichs soll etwa ein halbes Jahr dauern, danach werde im Erdgeschoss weitergemacht. Im Frühjahr 2021, also etwa ein Jahr nach geplantem Beginn, will die Stadt mit den Schulhaus fertig sein. Ursprünglich war von eineinhalb Jahren die Rede. Ob der neue Zeitplan gehalten werden kann, hänge aber davon ab, wie die Auftragsvergabe an Handwerkerfirmen laufe, so Nierhoff.

"Es wird einen Anbau für die Büros geben, das Dach wird neu gemacht, der Sanitärbereich auch und vieles mehr. Es handelt sich um eine richtige Generalsanierung", sagt Kämmerer Wolfgang Hempfling. Die Stadt kalkuliert mit Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Eine genauere Schätzung werde es geben, wenn die Aufträge für die Handwerker ausgeschrieben sind.

Untergebracht werden sollen die Kinder des Integrativen Kindergartens Kinderstube während der Sanierung in einem Pegnitzer Gewerbegebiet. "Der Standort wird noch zentraler sein", sagt Nierhoff im Vergleich mit dem Schulhaus in Buchau. Es werde sich um "ein festes Gebäude" handeln. Nierhoff bittet um Verständnis, den genauen Standort noch nicht nennen zu können. Ein letztes Gespräch mit dem Betreiber stehe noch aus. Die Räume müssten noch entsprechend hergerichtet werden, damit sie für einen Kindergarten geeignet sind.

Der Zweite Bürgermeister ist froh, dass es die Containerlösung nun doch nicht geben wird. "Die Möglichkeit ist mal aufgetaucht. Wir haben uns im Stadtrat darüber unterhalten und Preise eingeholt", sagt Nierhoff. Doch was die Stadt angeboten bekam, sei nicht infrage gekommen. Das habe zum einen am Preis gelegen, zum anderen "sollen sich die Kinder und Erzieherinnen ja wohl fühlen". Das sei bei dem letztendlich gewählten Standort der Fall. "Wir haben die Erzieherinnen und den Elternbeirat gleichermaßen mit einbezogen."

