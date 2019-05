"Da kriegt man plötzlich Angst um seine Stelle"

Ein 54-jähriger KSB-Angestellter berichtet, wie er trotz Schwerbehinderung weiter arbeiten kann - vor 1 Stunde

BAYREUTH/PEGNITZ - Udo Hernberger hat Probleme beim Stehen und Laufen. Die Füße und zunehmend auch die Knie machen nicht mehr richtig mit. Ein schleichender Prozess, seit Jahren. Irgendwann ein ärztliches Attest: Der 54-Jährige darf nicht mehr auf Leitern klettern und fürchtet plötzlich den Verlust seines Arbeitsplatzes. Doch sein Arbeitgeber KSB und das Integrationsamt finden eine Lösung.

Udo Hernberger auf dem Flurförderfahrzeug, das seinen Arbeitsplatz sicherte. © Klaus Trenz



Udo Hernberger auf dem Flurförderfahrzeug, das seinen Arbeitsplatz sicherte. Foto: Klaus Trenz



Die Zahl der Schwerbehinderten in Bayern nimmt seit Jahren zu, rund 1,22 Millionen waren es Ende 2018. Damit sie ihren Arbeitsplatz behalten oder überhaupt einen bekommen können, gibt es Fördermittel vom Staat. Verteilt wird dieses Geld, das aus der "Ausgleichsabgabe" stammt, vom Inklusionsamt im Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit Sitz in Bayreuth.

Udo Hernberger arbeitet im KSB-Werk in Pegnitz als Lagerist. Und da muss er auf Leitern steigen, um aus Hochregalen Material zusammenzustellen. Ein sicherer Stand ist da Grundvoraussetzung, denn die Hände müssen frei sein. Nach dem Attest hat Hernberger ein mulmiges Gefühl. "Da bekommt man plötzlich richtig Angst um seinen Arbeitsplatz", berichtet er.

Mittlerweile ist Hernbergers Arbeitsplatz wieder sicher. Statt unter großer Anstrengung auf Leitern zu steigen, nutzt er bei seiner Arbeit nun ein elektrisch betriebenes Flurförderfahrzeug, auf dem er durch die Regalgänge fahren kann. Hat er die richtige Stelle erreicht, fährt er die Plattform, auf der er steht, nach oben und sortiert die entsprechenden Teile ein oder aus. Für den sicheren Stand sorgen automatische Stützgitter hinter seinem Rücken. Knapp 14 000 Euro hat das Fahrzeug gekostet, 90 Prozent davon bekam das Unternehmen vom ZBFS. "Wir unterstützen Betriebe verstärkt, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, aber auch bestehende zu sichern", sagt Norbert Kollmer, Präsident der Landesbehörde.

60,8 Millionen Euro an solchen Hilfen hat das ZBFS 2018 an Arbeitgeber ausgezahlt, ein Rekordwert. Hinzu kamen rund 5,2 Millionen an direkten Hilfen für Behinderte – nahezu eine Verdoppelung gegenüber 2010, so Kollmer. Gespeist werden die entsprechenden Töpfe aus der Ausgleichsabgabe, die alle Unternehmen zahlen müssen, die die gesetzliche Beschäftigungsquote für Behinderte nicht erfüllen. Diese gilt für Firmen ab 20 Mitarbeitern und liegt bei fünf Prozent. Je nachdem, wie nahe man der Quote kommt, beträgt die Abgabe pro nicht entsprechend besetztem Arbeitsplatz zwischen 125 und 320 Euro im Monat. 113 Millionen Euro kamen dadurch 2018 zusammen. Gut 60 Prozent oder knapp 27 000 Firmen im Freistaat erfüllen ihre Quote nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nicht. 7000 Betriebe beschäftigten gar keine schwerbehinderten Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent.

Bei KSB ist das anders. Gut 1600 Mitarbeiter hat das Pegnitzer Werk, 97 davon sind schwerbehindert, sagen Personalverantwortliche Marion Fischer sowie Betriebsrat und Schwerbehindertenvertreter Harald Schöberl. Kontakte zum ZBFS gebe es schon lange, und auch im Fall von Hernberger wandte sich Fischer an die Behörde. Zusammen mit Michael Puchtler, der beim ZBFS als technischer Berater für Oberfranken zuständig ist, wurde an einer Lösung gearbeitet. "Wir entwickeln gemeinsam mit den Betrieben auf den Einzelfall abgestimmte, betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen, damit bestehende Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen erhalten bleiben und neue geschaffen werden", erklärt er.

Puchtler kam in den Betrieb, nahm den Arbeitsplatz und seine Herausforderungen unter die Lupe und sprach unter anderem mit Hernberger und dessen Abteilungsleiter Manfred Fröba. Auch für diesen war es eine große Erleichterung, denn: "Das ist auch für einen Vorgesetzten eine ungewohnte Situation. Da kommt ein Mitarbeiter plötzlich mit einem Attest und du fragst dich: Was mache ich jetzt mit ihm?"

Alles versuchen

Die Lösung war schließlich Puchtlers Vorschlag des Flurförderfahrzeugs. Schwerbehindertenvertreter Schöberl betont, dass KSB zu seiner sozialen Verantwortung als Arbeitgeber stehe. Doch räumen die Verantwortlichen auch ein, dass eine Weiterbeschäftigung unmöglich ist, wenn wegen der Beeinträchtigung weder eine Versetzung noch eine Lösung am aktuellen Arbeitsplatz möglich ist. Zuvor müsse aber alles versucht werden, um Erfahrung und Wissen des Mitarbeiters für die Firma zu erhalten, sagt Fischer. So wie bei Udo Hernberger, der 1981 eine Ausbildung als Teilezurichter bei KSB begonnen hat und seit nunmehr 25 Jahren als Lagerist tätig ist.

InfoMichael Puchtler ist unter Telefon (09 21) 6 05 28 12 oder per Mail an Team45.Ofr@zbfs.bayern.de zu erreichen.

Stefan Schreibelmayer