Dachstuhlbrand in Altenplos mit Gartenschlauch gelöscht

Feuer war durch defektes Akku-Ladegerät für ein Modellauto ausgeöst worden - 15.000 Euro Schaden - vor 59 Minuten

HEINERSREUTH/ALTENPLOS - Ein defektes Akku-Ladegerät für ein Modellauto löste am Samstag gegen 20.30 Uhr in Heinersreuth/Altenplos einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus aus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro.

Die Bewohner bemerkten das Feuer, als sie sich im Garten unterhalb des Hauses befanden. Geistesgegenwärtig schnappte sich der 35-jährige Mann den Gartenschlau und löschte das Feuer selbst. Durch den Brand wurde eine kleine Fläche des Dachstuhls im Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit starken Kräften vorsorglich an. Insgesamt waren rund 80 Mann im Einsatz.

Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.