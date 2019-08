Darum fielen die Ampeln in Auerbach aus

Ampelanlage an der Dornisch-Kreuzung war zeitweise ohne Strom - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im wahrsten Sinne des Wortes „ohne Saft“ war während des Wochenendes die Ampelanlage an der so genannten Dornisch-Kreuzung. Die Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße oder der Staatsstraße unterwegs waren, mussten sich nach den Verkehrszeichen richten. Das war der Grund für den Ausfall.

Am Wochenende war die gesamte Ampelanlage an der Dornisch-Kreuzung ausgefallen. © Brigitte Grüner



Am Montagvormittag war dann ein Siemens-Mitarbeiter vor Ort und vermutete nach einer ersten Überprüfung einen Überspannungsschaden. Vermutlich war die Anlage bei einem Gewitter in der Nacht zum Samstag von einem Blitz getroffen worden. Die Fehlersuche dauerte etwas, die Ampel war während dieser Zeit abwechselnd ganz aus oder blinkte in gelber Farbe. Wenn die Ampeln an der Dornisch-Kreuzung nicht mehr funktionieren, kontaktiert das zuständige staatliche Bauamt die Siemens-Leitstelle. Diese verständigt wiederum die Techniker über eine Handynachricht. Diese war beim Mitarbeiter, der für Oberfranken und die nördliche Oberpfalz zuständig ist, am Montagmorgen eingegangen. Wegen des Wochenendes war das Straßenbauamt wohl nicht früher darauf aufmerksam geworden. An größeren Verkehrsknotenpunkten sind die Ampelanlagen so konzipiert, dass ein Ausfall gleich direkt per Signal an die Siemens-Leitstelle gemeldet wird.

Brigitte Grüner