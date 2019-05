Desaster für die SPD: Stimmen fast halbiert

Genossen kamen in Auerbach gerade einmal auf 13,04 Prozent - Leichte Steigerung bei CSU - vor 41 Minuten

AUERBACH - Desaster für die Genossen in Auerbach: Mit 13,04 Prozent der Stimmen hat die SPD gerade mal noch die Hälfte der Stimmen erhalten wie 2014. Dafür stieg die Wahlbeteiligung enorm an: Von 37,47 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren auf fast 59 Prozent.

Europawahl © dpa



Die CSU konnte in Auerbach ihr Ergebnis sogar noch leicht auf 47,03 Prozent steigern. Die Freien Wähler legten ordentlich auf 9,5 Prozent zu. Die AfD kam in Auerbach auf 6,60 Prozent. In Königstein ging es der SPD nicht besser. Die Sozialdemokraten stürzen von 16,8 (2014) auf 7,8 Prozent. Die AfD wäre mit 9,53 Prozent fast zweistellig geworden. Die Freien Wähler legten von zehn auf fast 17,5 Prozent zu. In Neuhaus sind die Genossen im freien Fall. Sie holten nur noch 8,8 Prozent der Stimmen, vor fünf Jahren waren es 22,3 Prozent. Die Grünen legen von 7,6 auf 10,7 Prozent zu.

Auerbach: Wahlbeteiligung: 58,98 %; CSU: 1889 Stimmen/47,03 %; SPD: 524 Stimmen/13,04 %; Grüne: 473 Stimmen/11,77 %; FDP: 73 Stimmen/1,82 %; Die Linke: 67 Stimmen/1,67 %; Freie Wähler: 381 Stimmen/9,48 %; AfD: 265 Stimmen/6,60 %.

Königstein: Wahlbeteiligung: 60,71 %; CSU: 369 Stimmen/43,41 %; SPD: 66 Stimmen/7,76 %; Grüne: 99 Stimmen/11,65 %; FDP: 15 Stimmen/1,76 %; Die Linke: 9 Stimmen/1,06 %; Freie Wähler: 148 Stimmen/17,41 %; AfD: 81 Stimmen/9,53 %.

Landkreis Amberg-Sulzbach: Wahlbeteiligung: 60,34 %; CSU: 21 847 Stimmen/44,37 %; SPD: 5871 Stimmen/11,92 %; Grüne: 5825 Stimmen/11,83 %; FDP: 1135 Stimmen/2,31 %; Die Linke: 955 Stimmen/1,94 %; Freie Wähler: 3712 Stimmen/7,54 %; AfD: 4705 Stimmen/9,56 %.

Neuhaus/Pegnitz: Wahlbeteiligung: 65,31%; CSU: 692 Stimmen/48,53 %; SPD: 125 Stimmen/8,77 %; Grüne: 153 Stimmen/10,73 %; FDP: 25 Stimmen/1,75 %; Die Linke: 26 Stimmen/1,82 %; Freie Wähler: 118 Stimmen/8,27 %; AfD: 146 Stimmen/10,24 %.

gr