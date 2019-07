"Dicke Bretter bohren" für regionales Besucherzentrum

Verband wünscht sich mehr Anerkennung für die Therme Obernsees und das Gesundheitsangebot - vor 29 Minuten

OBERNSEES - Der Zweckverband Therme Obernsees ist grundsätzlich bereit, den Plan für ein regionales Besucherzentrum nachhaltig zu unterstützen, so wie es im Tourismuskonzept für die Fränkische Schweiz vorgesehen ist. Allerdings müssten hierfür konzeptionell noch "dicke Bretter gebohrt" werden, so der Vorsitzende Hermann Hübner (CSU) in der Verbandsversammlung.

Nicht nur an regionalen Besucherzentren, sondern auch wieder bei Messen will die Therme Obernsees künftig verstärkt um Gäste werbe. Foto: Reinl



Im Februar hatte sich der Zweckverband nichtöffentlich mit einer Forderung der Regierung von Oberfranken nach einem touristischen Entwicklungskonzept für die Therme befasst. Aufbauend auf das Tourismuskonzept für die Fränkische Schweiz aus 2017 wurde deshalb nun eine Zusammenstellung mit den wichtigsten Fakten erarbeitet.

Darin wird hervorgehoben, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in der Fränkischen Schweiz in den vergangenen zehn Jahren bei etwa 2,4 Tagen lag. Neben dem Übernachtungsgeschäft spielen rund 7,4 Millionen Tagestouristen im Jahr eine bedeutende Rolle. Bei der Stärken-Schwächen-Analyse werden hinsichtlich der freizeittouristischen Infrastruktur ein "zu wenig profiliertes Angebot" sowie fehlende Investitionen kritisiert.

Zudem sei die Fränkische Schweiz beim Thema Gesundheit relativ schwach aufgestellt. Sie sei weder als Thermen- noch als Kurort-Region bekannt. Dennoch ließe sich die Gesundheit als Ergänzungsthema beispielsweise in Verbindung mit der Natur oder dem Wandern bespielen.

Bei den Entwicklungszielen heißt es: "Die Verweildauer soll erhöht und die saisonale Auslastung deutlich verlängert werden." Erreicht werden soll dies über den Aufbau eines touristischen Bewusstseins in der Fränkischen Schweiz, einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität und des Preis-Leistungsverhältnisses sowie einer gezielten Produkt- und Angebotsentwicklung. Wiederholt wird auf die Bedeutung der touristischen Akteure, Kooperationen und Organisationen hingewiesen.

Generell heißt es: Die Therme Obernsees ist zweifelsohne ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots in der Fränkischen. Sie stellt mit jährlich bis zu 270 000 Tagesbesuchern (davon bis zu 90 000 im Saunabereich) eine der größten touristischen Einrichtungen in der Region dar.

Ein regionales Highlight

Folglich nennt das Tourismuskonzept die Therme ein regionales Highlight unter den Bädern, verfüge diese doch über eine Badewelt, die als Europabad mit vier Badeperlen ausgezeichnet ist, eine Saunalandschaft, die als "Weltsauna" mit sechs Perlen geadelt wurde und das Qualitätszertifikat "Fünf Sterne Premium" besitzt sowie einen Physiotherapie- und Wellness-Bereich.

In den Leitprojekten, den sonstigen Tourismuskonzepten und im Maßnahmenkatalog ist die Therme dagegen nicht erwähnt. Hübner sagte dazu: "Dies ist bedauerlich, da die Therme zu sehr vielen Gesichtspunkten der touristischen Entwicklung in der Fränkischen Schweiz einen erheblichen qualitätsfördernden Beitrag leistet. Dies gilt insbesondere für Familienangebote, Wander- und Radfahraktivitäten, das Gesundheitsangebot, die Genussregion oder den Wohnmobiltourismus. Außerdem darf nicht übersehen werden, dass nach wie vor die Chance besteht, an der Therme Obernsees ein Gesundheitsressort mit einer Reha-Einrichtung für Familien sowie in Ergänzung des bereits 50 Häuser umfassenden Feriendorfes ein Drei- bis Vier-Sterne-Hotel zu errichten."

Die Therme sei stets bereit, in Tourismusbelangen aktiv mitzuwirken, auch bei einem Leitprojekt wie der Schaffung regionaler Besucher-Infozentren. Obernsees wäre dafür grundsätzlich geeignet. Es müsse aber klar sein, dass hierzu im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit noch einiges zu tun sei, da der Fremdenverkehr nicht in allen beteiligten Kommunen den gleichen hohen Stellenwert habe, so Hübner.

RICHARD REINL