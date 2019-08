Dramatisch: Hund in fränkischem Weiher vermisst - Drohne im Einsatz

Hatari flüchtete nach Streit mit anderen Tieren - Aktion eingestellt - vor 49 Minuten

CREUSSEN - Nach einem Streit mit zwei anderen Hunden lief der kleine Hatari panisch über eine Bundesstraße, sorgte für einen Unfall - und verschwand im Craimoosweiher bei Creußen. Die Feuerwehr sucht mit einem Boot und einer Drohne nach dem Tier. Bislang vergeblich.

Bilderstrecke zum Thema Hatari vermisst: Retter suchen nach Hund in fränkischem Weiher Ist er untergegangen? Nach einem Streit mit anderen Hunden verschwand Hatari in einem fränkischen Weiher bei Creußen, von ihm fehlt jede Spur. Mit einem Boot und einer Drohne suchten die Retter nach dem Vierbeiner. Bislang vergeblich.



Der Aufwand, den die Retter betreiben, ist groß. Nachdem am Dienstagnachmittag ein Hund im Craimoosweißer verschwand, suchen Experten mit einem Boot und einer Drohne nach dem kleinen Hatari. Das Tier geriet in der Nähe des Sees mit zwei anderen Vierbeinern in Streit, flüchtete wenig später panisch über eine Bundesstraße. Dort sorgte der Hund, der quer über die Fahrbahn flitzte, für einen Unfall. Verletzt wurde dabei aber nach ersten Erkenntnissen niemand.

Bislang verläuft die Suchaktion vergeblich. Gegen 14 Uhr stellten die Retter ihre Tätigkeit ein, für den Abend wolle der Halter noch einmal selbst aktiv werden. Besonders gefährlich: Hatari trägt wohl noch immer sein Halsband und die Leine am Körper, mit der er sich in dem Weiher verhäddert haben könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die das Tier gesehen haben, sich zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.