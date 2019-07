Drei EVP-Verteidiger verlängern - Timo Jüngst geht

Marvin Walz, Benjamin Frank und Darnell Pruett bleiben Ice Dogs treu - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Drei Vertragsverlängerungen in der Abwehr und einen Abgang meldet die sportlichen Leitung des Eishockey-Landesligisten EV Pegnitz. Während Marvin Walz, Benjamin Frank und Darnell Pruett den Ice Dogs treu bleiben, steht Timo Jüngst aus beruflichen Gründen künftig nicht mehr zur Verfügung.

Der ehemalige DEL2-Crack Marvin Walz hatte beim EVP Umstellungsprobleme, will aber in dieser Saison sein Können unter Beweis stellen. © EVP



Der ehemalige DEL2-Crack Marvin Walz hatte beim EVP Umstellungsprobleme, will aber in dieser Saison sein Können unter Beweis stellen. Foto: EVP



Der Verteidiger Marvin Walz kam vergangene Saison zur Verzahnungsrunde von Bayreuth aus der DEL2 zum EVP. Der gebürtige Mannheimer wollte eigentlich in der Wagnerstadt Fuß fassen, wrde aber nach einer Verletzung bei den Tigers nicht mehr berücksichtigt. Fehlende Spielpraxis und die Anpassung an die Bayernliga bereiteten dem 21-jährigen anfangs sichtlich Schwierigkeiten. „Er hat die Liga eventuell auch unterschätzt und tat sich deswegen schwer“, so Jens Braun.

Trotz des Abstiegs will der Linksschütze weiter in Pegnitz spielen. Der sportliche Leiter freut sich darüber: „Marvin ist jung und hat Potenzial. Er ist defensiv, wie offensiv einsetzbar. Er hat die richtige Einstellung und will sich beweisen“. Vor seinem Engagement bei den Tigers spielte er zwei Jahre in der Oberliga Nord für die Crocodiles Hamburg.

Auch Benjamin Frank bleibt den Ice Dogs treu. Der 33-Jährige kam wie Walz zur Verzahnungsrunde nach Pegnitz. Mit mehr als 300 Spielen in der Oberliga für Miesbach, Deggendorf, Weiden und Regensburg soll er der Abwehr mit seiner Erfahrung, die nötige Ruhe und Stabilität geben. „Er wird eine der Stützen in der Abwehr sein. Er ist schussgewaltig und geht auch dahin, wo es weh tut“, zeigt sich Braun mit der Verlängerung von Frank zufrieden.

Kurz vor seinem 30. Geburtstag hat sich auch Darnell Pruett dazu entschlossen, ein weiteres Jahr für den EVP aufzulaufen. Der gebürtige Nürnberger, der neben dem EHC 80 Nürnberg auch schon in Höchstadt und Amberg aktiv war, kam zu Beginn der vergangenen Saison aus der DNHL zu den Ice Dogs und hat dabei als Allrounder auf mehreren Positionen gespielt. Künftig soll er vor allem als Verteidiger eingesetzt werden.

Aus beruflichen Gründen steht dagegen Timo Jüngst dem EVP nicht mehr zur Verfügung. Der 22-jährige Verteidiger kam nach einem „Try out“ beim EV Weiden vor einem Jahr aus Lauterbach nach Franken und absolvierte 32 Spiele im Trikot der Ice Dogs. „Wir wollten ihn halten, aber Timo beginnt ab September eine Ausbildung in Ingolstadt, Beruf geht nun mal vor“, so der sportliche Leiter Braun.

jb/rr