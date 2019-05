Drei Ladendiebe in Bayreuth auf frischer Tat ertappt

Parfüm und Bekleidungsstücke konnten sichergestellt werden - Aufmerksame Detektive - vor 29 Minuten

BAYREUTH - Drei Ladendiebe wurden am Dienstag im Stadtgebiet beim Klauen erwischt. Das Diebesgut in Form von Bekleidung und Parfüm konnte sichergestellt werden.

Gegen 11.35 Uhr entwendete eine 20-jährige Bayreutherin in einem Second-Hand-Laden in der Prieserstraße mehrere Damenoberbekleidungsstücke. Nach dem Verlassen des Geschäftes sprach eine Angestellte die Diebin an. Mehrere Kleidungstücke hatte die Frau in einer Tasche verstaut sowie am Körper getragen. Die Bekleidung im Wert von 57 Euro blieb schließlich im Laden.

Um 13.30 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Maximilianstraße einen verdächtigen Kunden, der eine Herrenjacke im Wert von 70 Euro an sich nahm und das Geschäft ohne zu zahlen verließ. Die verständigte Polizeistreife nahm den 47-jährigen Bayreuther, den der Detektiv verfolgte, in der Rathenaustraße fest. Die Jacke stellten die Beamten sicher und gaben sie ans Kaufhaus zurück. Nach der Personalienfeststellung entließen den Beamten den Dieb wieder.

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich gegen 14.45 Uhr im selben Kaufhaus. Auch hier beobachtete der Ladendetektiv einen Mann, der mehrere Parfümfläschchen in seine Jacke steckte und ohne zu zahlen aus dem Geschäft ging. Auch hier verfolgte der Detektiv den Dieb bis in einen Friseurladen, indem der 35-jährige Bayreuther von der Polizei festgenommen wurde. Bei ihm fanden die Beamten drei Parfümpackungen im Wert von knapp 250 Euro. Das Diebesgut nahm der Detektiv entgegen, der Dieb wurde entlassen.

Gegen alle drei Ladendiebe wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

