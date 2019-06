Drei Verletzte: Rettungswagen kippt bei Unfall um

Skoda-Fahrerin übersah wohl das herannahende Fahrzeug - vor 56 Minuten

WEISSENSTADT - In Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel sind am Mittwochnachmittag ein Skoda und ein Rettungswagen kollidiert. Der Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, wollte links am Pkw einer 27-Jährigen vorbeiziehen, die das herannahende Fahrzeug wohl übersah. In der Folge prallte das Einsatzfahrzeug gegen einen Baum und kippte um.

Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, lag der Rettungswagen bereits auf der Seite. © NEWS5 / Fricke



Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, lag der Rettungswagen bereits auf der Seite. Foto: NEWS5 / Fricke



Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr, wie die Polizei Wunsiedel mitteilt. Eine 27-jährige Autofahrerin war mit ihrem Skoda auf der Kirchenlamitzer Straße stadteinwärts unterwegs und wollte links abbiegen, was sie auch mit eingeschaltetem Blinker anzeigte. Hinter ihr fuhr ein Rettungswagen, der sich mit "Sonderrechten und entsprechender Geschwindigkeit", wie es die Polizei formuliert, näherte. Die 27-Jährige übersah wohl das Blaulicht und startete den Abbiegevorgang, als der Rettungswagen in etwa auf gleicher Höhe war.

Es kam zur Kollision, der Rettungswagen prallte daraufhin gegen einen etwa 35 Zentimeter starken Stadtbaum und kippte schließlich auf die rechte Seite. Der Fahrer des Ambulanzfahrzeugs wurde eingeklemmt, sein Beifahrer konnte sich befreien. Der umgefahrene Stadtbaum knickte auf einen, beim Unfall eigentlich unbeteiligten, VW Golf, der ebenfalls beschädigt wurde.

Bilderstrecke zum Thema Rettungswagen kippt in Oberfranken nach Zusammenstoß mit Pkw um Drei Verletzte und ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel) am Mittwoch. Beim Linksabbiegen übersah eine 27-jährige Skoda-Fahrerin einen sich mit Blaulicht nähernden Rettungswagen. Die Fahrzeuge kollidierten, der Rettungswagen stieß gegen einen massiven Baum und kippte dann zur Seite.



Sowohl die Insassen des Rettungswagens als auch die Fahrerin des Skoda wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 140.000 Euro - rund 120.000 Euro davon alleine beim Einsatzfahrzeug.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ama