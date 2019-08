Dritte Festspielpremiere: Schöne Lovestory oder Klamauk?

Gäste aus der Politik waren über das Lustspiel "Leonce und Lena" auf dem Schlossberg geteilter Meinung. - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Dritte Premiere in der dritten Saison: Am Mittwochabend wurde bei den Faust-Festspielen am Schlossberg die Komödie "Leonce und Lena – Zwei Königskinder auf der Flucht" von Georg Büchner aufgeführt. Rund 300 Besucher waren gekommen. Wie hat das Stück gefallen? Was sagen die Veranstalter?

Szene aus dem Lustspiel „Leonce und Lena – Zwei Königskinder auf der Flucht“: Während die einen die „wunderbare Lovestory mit viel Wortakrobatik“ (Raab) loten, ging es anderen am Schlossberg zu klamaukig zu.



Vordergründig lustig? Zwar mit poetischen Momenten, aber doch etwas klamaukig empfand es Bayreuths dritte Bürgermeisterin und Bezirksrätin Beate Kuhn (SPD). Eigentlich war die Veranstaltung, zu der sie als Bezirksrätin eingeladen war, etwas Besonderes. Denn Kuhn hatte Geburtstag. Dafür organisierte der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD) sogar ein Ständchen des Publikums, bevor es los ging.

"Ich kenne den Originaltext nicht", gibt Kuhn zu. Aber sie sei sich sicher, dass Büchner manches nicht so gemeint habe, wie es nun in Pegnitz umgesetzt wurde. Toll aber finde sie die Atmosphäre am Schlossberg und, dass so viele Leute Zeit investieren – ehrenamtlich auch – um das Ganze auf die Bühne zu bringen.

Intendant Daniel Leistner, Bürgermeister Uwe Raab und Geschäftsführer Uwe Vogel (von links) sind zufrieden, wie die Faust-Festspiele laufen. Sie gehen davon aus, dass es nächstes Jahr eine Neuauflage gibt. © Foto: Klaus Trenz



"Es war eine gute Stimmung und die Zuschauerzahl hat doch auch gepasst", ist indes Intendant Daniel Leistner zufrieden. Das Publikum sei gut mitgegangen, wofür er auch schon gleich am Anfang gesorgt hat. Denn einen Kasten Bier hat Leistner jedem Gast versprochen, der sich langweilen würde. Es sei aber niemand deshalb gekommen. Warum hat er auch in diesem Stück wieder am Schluss eine Tanzszene aller Schauspieler mit moderner Musik eingebaut? "Ich will, dass die Besucher beschwingt nach Hause gehen", sagt er.

Sehr gut hat es Bürgermeister Raab gefallen: "Es war eine wunderbare Lovestory mit viel Wortakrobatik in einer schönen Szenerie", lobt er. Wünschenswert wäre für ihn, wenn bei jeder Aufführung so viele Zuschauer kommen würden. Gibt es nächstes Jahr wieder Faust-Festspiele? "Ich gehe davon aus, dass es weiter geht", sagt Raab. Die Festspiele seien ja eine Wertschätzung für Pegnitz.

Etwas verhalten äußert sich derweil Schnabelwaids Bürgermeister Hans-Walter Hofmann (CSU). Es sei spritzig gewesen, aber er sei sich nicht sicher, ob der Eintrittspreis gerechtfertigt sei im Vergleich zu dem, was geboten wurde. "Es hat wieder diese Tanzszene am Schluss gegeben", sagt Hofmann. Und das Publikum durch Vivat-Rufe mitspielen zu lassen, hält er auch für etwas überzogen. "Ich hoffe, dass es nächstes Jahr weiter geht", sagt Hans-Walter Hofmann angesichts der Zuschauerlücken in den Tribünen. "Wir gehen jetzt", sagt Hofmann dann, der mit seiner Frau Sylvia da war.

FRAUKE ENGELBRECHT