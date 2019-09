Drittes Auge der Polizei soll beruhigend wirken

Pegnitzer und Auerbacher Polizisten hoffen, dass am Körper getragene Kameras bei Einsätzen für Beruhigung sorgen. - vor 50 Minuten

PEGNITZ/AUERBACH - "Die Polizei kann bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr an öffentlich zugänglichen Orten Personen offen mittels automatisierter Bild- und Tonaufzeichnung, insbesondere auch mit körpernah getragenen Aufnahmegeräten, kurzfristig technisch erfassen, wenn dies zum Schutz von Polizeibeamten oder Dritten erforderlich ist." So steht es in Artikel 33 Absatz 4 Satz 1 des Polizeiaufgabengesetzes (PAG). In Kraft getreten ist die neueste Fassung des PAG im Mai 2018. Kritiker meinen, dass damit der staatlichen Überwachung Tür und Tor geöffnet werde — überall filmende Polizisten.

Die neuen Polizeikameras sind wegen der gelben Signalfarbe gut erkennbar. Sie sollen potenzielle Gewalttäter abschrecken, auf Polizisten loszugehen. © Foto: Peter Kneffel



Die neuen Polizeikameras sind wegen der gelben Signalfarbe gut erkennbar. Sie sollen potenzielle Gewalttäter abschrecken, auf Polizisten loszugehen. Foto: Foto: Peter Kneffel



Mittlerweile ist die Auslieferung der etwa 1400 Bodycams an bayerische Polizeidienststellen in vollem Gange. Auerbach hat schon welche, Pegnitz "bekommt die Kameras Ende Herbst", sagt der stellvertretende Leiter Harald Düplois. In Pegnitz müssen die Bürger nicht befürchten, sofort gefilmt zu werden, wenn sie Düplois oder einem seiner Kollegen begegnen. Die Kamera werde nur dann eingeschaltet, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist.

"Welche Situation als bedrohlich empfunden wird, hängt vom Empfinden des einzelnen Polizisten ab", sagt Düplois. Er hofft, dass alleine das Tragen der Bodycam schon Wirkung zeigt. "Bei den meisten könnte es zu einer höheren Hemmschwelle führen. Bei jemandem, der drei Promille hat, eher nicht mehr."

Meistens ist es Alkohol

Stichwort Alkohol: Tätliche Angriffe auf Polizisten gibt es laut Düplois jedes Jahr, dabei kann es sich um einen betrunkenen Fahrgast im Zug handeln, einen Familienstreit oder eine Auseinandersetzung bei einem Eishockeyspiel. "Es ist wirklich querbeet, ich kann da keinen Schwerpunkt feststellen. Aber meistens ist Alkohol im Spiel, manchmal auch Drogen", sagt Düplois. Die Vorfälle blieben allerdings stets im einstelligen Bereich. "Da merkt man, dass wir nicht in Nürnberg oder München, sondern noch auf dem Land sind."

Für die Polizisten ist das Tragen der Kameras nicht verpflichtend, "es macht aber nur Sinn, wenn alle Kollegen mitmachen", sagt Düplois. Er jedenfalls sieht die Einführung positiv. Ob die Kameras tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen werden, bleibe abzuwarten.

Markus Schlagenhaufer, stellvertretender Leiter der Auerbacher Polizei, glaubt an eine Verbesserung. "Ich habe mich mit Kollegen aus Dienstellen in der Umgebung unterhalten. Die stellen fest, dass der Dienst sicherer geworden ist." Schon bald werden die Auerbacher ihre eigenen Erfahrungen machen. Schlagenhaufer hat die Schulung bereits hinter sich, im September wird er das Wissen innerhalb seiner Dienststelle weitergeben, ab Oktober sollen die Kameras eingesetzt werden. "Jedes Streifenteam bekommt eine Bodycam", sagt Schlagenhaufer.

An Situationen, die von vornherein hohes Gefahrenpotenzial versprechen, möchte er nicht denken. Auch er setzt darauf, dass die Kameras abschreckende Wirkung haben. Falls die Kamera eingeschaltet ist, würden auch die 30 Sekunden vor dem eigentlichen Beginn der Aufnahme gespeichert, das nennt sich "pre recording". Es soll den Polizisten ermöglichen, auch die Szene auf Band zu haben, die erst zur Entscheidung, den Einsatz zu filmen, geführt hatte. "Wir wollen, so fern es möglich ist, bei Einsätzen immer mitteilen, dass wir nun beginnen werden zu filmen."

Falls das Material als Beweismittel gebraucht werde, müsse es gesondert gespeichert werden, sagt Schlagenhaufer. Falls das nicht der Fall ist, werde die Aufnahme nach drei Wochen automatisch gelöscht.

MARCEL STAUDT