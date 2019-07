E-Mobilität: Pegnitzer Fahrschulen sind geteilter Meinung

PEGNITZ - Der Klimawandel ist ein ständiges Thema der Politik wie der Bevölkerung. Dieselfahrzeuge erscheinen dabei oft als das große Übel und Elektroautos als Zukunft der Mobilität.

Immerhin die Ladestationen für Elektrofahrzeuge sieht man inzwischen öfter in den Städten. Doch während ihre Reichweite für die meisten Pendler völlig ausreichend ist, haben Fahrschulen so ihre Probleme damit, sagen sie. © Marijan Murat/dpa



Doch auf den Straßen der Republik sind letztere bislang noch nicht so zahlreich vertreten. Bei Fahrschulen, die viel Zeit auf den Straßen verbringen, ist man indes uneins über den neuen Antrieb und auch beim TÜV sind nicht alle E-Fahrzeuge beliebt.

Ein zentraler Punkt, weshalb einige Fahrschulen zögern, sind die hohen Anschaffungskosten. "Meines Erachtens ist das einfach nicht rentabel", kommentiert Werner Gross von der gleichnamigen Fahrschule. "Die Reichweiten der Elektroautos sind für uns zu kurz. Das kann ein Benziner einfach besser." Die durchschnittliche Reichweite eines E-Autos heute beträgt ungefähr 300 Kilometer. Die Fahrschullehrer müssten den Ladestand ständig im Auge behalten und mindestens ein Mal am Tag pausieren, um das Fahrzeug wieder aufzuladen.

Zudem seien die Fahrzeuge nicht prüfungstauglich, da man auf ihnen nur den Führerschein für Automatikgetriebe erhalten könne, resümiert Gros und erklärt: "Ich habe die Umstellung auf E-Autos nicht anvisiert. Ich sehe in der E-Mobilität nicht die Zukunft." Aktuell würde sie sich für die Fahrschule Gross jedenfalls nicht rechnen.

Stunden auf dem Tesla

Ganz anders bewertet das die Fahrschule Zeilmann. Dort setzt man schon seit längerem auf die E-Mobilität. "Wir haben den BWM i3, und unsere Roller fahren alle mit einem Elektroantrieb", berichtet Matthias Zeilmann. "Wir hatten auch schon einen Tesla. Dort, wo es geht und Sinn macht, versuchen wir das mit einfließen zu lassen." Die Fahrschüler könnten durchaus damit fahren und ein Gefühl dafür kriegen. Die Prüfung würde dann eben auf anderen Fahrzeugen getätigt. Zeilmann ist sich sicher, dass der Trend in Richtung Automatik-Fahrzeuge geht und damit auch der Weg frei wird für Elektroautos.

Denn einen Kritikpunkt muss Zeilmann bestätigen: Nach der aktuellen Rechtslage darf man keine Fahrzeuge mit Gangschaltung fahren, wenn man "nur" einen Automatik-Führerschein gemacht hat. Da habe zum Beispiel die Schweiz den Deutschen einiges voraus. Denn dort dürften seit dem 1. Februar alle Fahrzeuge gefahren werden – egal, ob man seinen Führerschein in einem Pkw mit Automatikgetriebe oder eben Gangschaltung gemacht hat. "Die Amerikaner machen das schon ewig und fahren fast nur mit Automatik. Die Technik ist ausgereift – Fahrzeuge mit Automatikgetriebe verbrauchen inzwischen weniger als die mit Gangschaltung", erklärt Zeilmann. Ein solches Umdenken würde die Umstellung auf E-Fahrzeuge beschleunigen und vereinfachen.

Aktuell blieben sie nur eine Ergänzung im Fuhrpark, denn derzeit sei auch die Reichweite ein Ausschlusskriterium. Oft sei es so, dass die Hersteller mehr versprächen als die Autos an Fahrleistung tatsächlich einhielten, hat Zeilmann festgestellt. Trotzdem denkt er über eine Erweiterung seines Fuhrparks nach: "Wir interessieren uns für einen Audi e-tron oder für einen Hyundai Kona. Die sollen um die 450 Kilometer schaffen – das könnte für uns ausreichen", sagt Zeilmann. "Sich dem Trend komplett zu verschließen, ist Unsinn."

Auch beim Tüv stellt man sich auf den neuen Trend ein. "Man kann bereits heute seine Führerscheinprüfung auf Elektrofahrzeugen machen", erklärt Marc-Philipp Waschke vom Verband der Tüv. "Wir haben uns nie gegen die E-Mobilität gestellt." Der Antrieb spiele dabei keine Rolle – egal, ob Hybrid, Elektro, Benziner oder Diesel. Es gebe lediglich Kriterien, die alle Fahrzeuge erfüllen müssten. "Das ist ja der Arbeitsplatz des Prüfers, der hinten rechts sitzen muss", erklärt Waschke. "Deswegen muss das Fahrzeug geräumig sein." Zudem müsse der Prüfer eigenständig aussteigen können. Damit kämen nur Fünftürer infrage.

Die Sicherheit aller Insassen müsse gewährleistet sein, das sei Arbeitsschutzrechtlich so festgelegt. Diese Kriterien würden für alle Fahrzeuge gelten – unabhängig vom Antrieb. "Wir sehen ja in den Statistiken, dass immer mehr Elektrofahrzeuge zugelassen werden", sagt Waschke. "Ich weiß nicht, ob man das einen Trend nennen kann, aber dass es in die Richtung geht, ist klar."

