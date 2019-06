Echte Hingucker im feschen Skianzug

Skiclub Kühlenfels unterhielt mit "historischen" Aufnahmen - Baptist Eckert jetzt Ehrenmitglied - vor 2 Stunden

KÜHLENFELS - Es war eine heitere Sache: Beim Festkommers zum 30-jährigen Bestehen des Skiclubs Kühlenfels konnten die Mitglieder in die Vergangenheit reisen. Man hatte alte Bilder digitalisiert und so gab es Erinnerungen ans Weinfest und vor allem an die ersten Skianzüge, die die Mitglieder zum Wintersport ausführten.

Festlich geehrt: In der vorderen Reihe von links Walter Potzler, Claudia Herzing, Martina Brendel, Heinrich Hofmann und Elisabeth Potzler. Hinten v. l.: Uwe Wiegärtner, Baptist Eckert, Gerorg Herzing, Oswald Potzler, Frank Eckert und Bernhard Brendel. © Foto: Marc Herzing



Festlich geehrt: In der vorderen Reihe von links Walter Potzler, Claudia Herzing, Martina Brendel, Heinrich Hofmann und Elisabeth Potzler. Hinten v. l.: Uwe Wiegärtner, Baptist Eckert, Gerorg Herzing, Oswald Potzler, Frank Eckert und Bernhard Brendel. Foto: Foto: Marc Herzing



Die schöne Feier fand im festlich geschmückten "Steffers Stadl" in Kühlenfels statt. Gekommen waren die meisten der Mitglieder des Skiclubs zu einem gemütlichen Abend mit einem Rückblick über die letzten drei Jahrzehnte und zur Ehrung verdienter Mitglieder.

Nach dem Essen führten Vorsitzender Uwe Wiegärtner und sein Stellvertreter Frank Eckert launig durch ein unterhaltendes Programm. Besonders die Präsentation des Rückblicks kam sehr gut an, weil alte Bildaufnahmen digitalisiert worden waren.

Die Skifahrten nach Österreich und Südtirol, eine erste Kinder-Skifahrt 1992 zum Spitzingsee und immer wieder die bunten Ski-Outfits der 90er Jahre sorgten für Lacher. Die Garderoben waren auch ausgestellt.

Geehrt wurden dann die Gründungsmitglieder: Bernhard und Martin Brendel, Martina und Alexander Eckert, Baptist und Claudia Herzing, der Ehrenvorstand Heinrich Hofmann, Elisabeth und Walter Potzler, Oswald Potzler. Georg Herzing erhielt eine besondere Ehrung, da er seit Gründung des Skiclubs ein verantwortungsvoller Kassier ist. Zum Ehrenmitglied wurde Baptist Eckert ernannt. In der Laudatio dankte ihm Uwe Wiegärtner für seine besonderen Verdienste und seinen unermüdliche Einsatz. Er ist der Ski-Clubchauffeur, der seit Vereinsgründung als Busfahrer für Mobilität aller Mitglieder sorgt. Eine Gruppe von Kühlenfelsern brachte er auch nach Hetzelsdorf ins Gründungsgasthaus Brütting-Brendel.

nn