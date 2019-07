Ein Mann Gottes, der im Bergwerk malochte

AUERBACH - Am heutigen Donnerstag, 25. Juli, sind es genau 65 Jahre her, dass der aus Auerbach stammende Hermann Spies im Dom zu Bamberg vom damaligen Erzbischof Josef Otto Kolb zum Priester geweiht wurde.

Vor 65 Jahren ist Hermann Spies zum Priester geweiht worden. Foto: Foto: Sabine Rühl



Am Jahrestag seiner Priesterweihe wird der "Spies-Hermann" um 19 Uhr die Poppenkapelle (an der Staatsstraße nach Neuhaus beim Lohweiher) nach ihrer Sanierung mit einer Segensandacht wieder eröffnen. Zu diesem kleinen 1708 errichteten Gotteshaus hat er seit einigen Jahren eine besondere Beziehung.

Ein Dankgottesdienst mit dem Priesterjubilar Hermann Spies in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Auerbach am Sonntag, 4. August, um 10.30 Uhr schließt die Feierlichkeiten ab.

Im "Postbotenhäusl"gewohnt

Spies kam am 9. November 1926 zur Welt. Seine Familie wohnte im damaligen kleinen "Postbotenhäusl" rechts der heutigen Einfahrt in den Place de Laneuveville. Die Bergmannsfamilie wurde 1937 durch die Geburt der beiden noch lebenden Schwestern Erna und Rosemarie vervollständigt.

Die Eltern schickten ihren Buben 1940 aufs Gymnasium nach Bamberg. Doch RAD, Kriegseinsatz mit Verwundung und eine kurze amerikanische Gefangenschaft unterbrachen seinen schulischen Werdegang ab Januar 1944. Der junge Mann konnte erst wieder ab September 1945 die Schulbank drücken. Abitur 1949 und Studium der Philosophie und Theologie in Bamberg waren die weiteren Stationen auf dem Weg zum großen Ziel.

Während der Semesterferien arbeitete er mehrmals im Auerbacher Eisenerzbergwerk in der Grube Nitzlbuch (Maffei) unter Tage. Seine Verbundenheit zu den Bergleuten, den Kumpeln, blieb seither lebenslang.

Priesterweihe und Primiz

Am 25. Juli 1954 weihte Erzbischof Kolb Hermann Spies zusammen mit zehn weiteren Theologen im Bamberger Dom zum Priester. Primiz, so heißt die erste heilige Messe, die ein Priester feiert, war dann am Sonntag, 8. August 1954, in Auerbach. Traditionell wurde der Neupriester am Vorabend am Bürgerspital Auerbach von der Pfarrei und der Stadt empfangen, in mehreren Reden, zum Beispiel durch Pfarrer Ritter und den damaligen Vorsitzenden des Bergknappenvereins, Johann Reisner, begrüßt und dann zur Pfarrkirche geleitet.

Dort wurde im Rahmen einer kurzen Dankandacht auch der Primizsegen erteilt. Eine große Menschenmenge hatte sich um den am Treppenaufgang zur Pfarrkirche aufgebauten Altar versammelt, darunter viele Vereine mit ihren Fahnen.

"Ein Kumpel, auf den man sich immer verlassen konnte", beschrieben Bergleute den Spies Hermann, als sie ihm zur Primiz einen wertvollen Messkelch übergaben. In dessen Unterseite ist ein Stück Eisen aus dem Erz der Grube Nitzlbuch eingearbeitet.

Eine seiner ersten Tätigkeiten als Neupriester war dann auch die Erteilung des Primizsegens an seine Bergleute quasi im Schatten der Fördertürme auf Maffei. Die weltliche Feier im Anschluss an den Primizgottesdienst fand im Pfarrsaal beim Caritasheim statt, der kurz vorher fertiggestellt worden war.

1954 bis 1960 war Spies Kaplan in der Pfarrei St. Josef der Arbeiter in Zirndorf. Ein Schwerpunkt seiner seelsorgerischen Tätigkeit lag dabei in der Betreuung der Diasporagemeinde des benachbarten Ortes Oberasbach.

Im Anschluss daran wirkte Kaplan Spies bis 1964 in der Pfarrei St. Anton im Nürnberger Ortsteil Gostenhof. Als 1965 die Pfarrei St. Johannes der Täufer im Oberasbacher Ortsteil Kreutles errichtet wurde, wurde Hermann Spies ihr erster Pfarrer. Er blieb dies 36 Jahre lang bis zum Eintritt in den Ruhestand zum 1. September 2001.

"Zupackende Art"

In der aktuellen Ausgabe von "Kontakte – Pfarrbrief der katholischen Pfarrei St. Johannes, Oberasbach" heißt es auf Seite 15 über diesen Zeitraum unter anderem: "Seiner tatkräftigen und zupackenden Art ist es zu verdanken, dass sich die neue Gemeinde prächtig entwickeln konnte." Zusammen mit der Kirche baute Pfarrer Spies von 1972 bis75 auch ein großangelegtes Pfarrzentrum mit mehreren Begegnungsräumen, mit Pfarrhaus und mit einem neuzeitlichen Kindergarten.

Hermann Spies wurde 1988 zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat (EGR) ernannt. Die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, das Bundesverdienstkreuz, überreichte ihm im Auftrag des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog die frühere Fürther Landrätin Gabriele Pauli. Weil auch die politische Gemeinde Oberasbach die Verdienste von Pfarrer Hermann Spies sehr schätzte und anerkannte, machte sie ihn Ende 2000 zu ihrem Ehrenbürger.

Ruhestand in Auerbach

"Kirchenmann mit Bodenhaftung", nannte ihn eine örtliche Zeitung bei seiner Verabschiedung am 1. Juli 2001. Seinen Ruhestand verbringt der Spies nun in Auerbach zusammen mit seiner Schwester Erna im Elternhaus.

Am kirchlichen und politischen Tagesgeschehen nimmt der Pensionist auch durch Lesen und Fernsehen regen Anteil.

Als "Schwarzarbeiter ex caritate", wie er selber sagte, half er in den vergangenen Jahren gerne in den verschiedenen Gemeinden der Umgebung, darunter in Neuhaus, Hartenstein und Kirchenbirkig aus. Seit zirka zwei Jahren erlauben das sein doch schon hohes Alter von fast 93 Jahren und sein Gesundheitszustand kaum mehr.

