Einbrecher flüchteten in Mainleus nach Alarm

Unbekannte waren in einen Verbrauchermarkt eingestiegen - Schadenshöhe noch unbekannt - vor 1 Stunde

MAINLEUS - Bislang Unbekannte stiegen in der Nacht zum Dienstag in einen Verbrauchermarkt in Mainleus ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Die Einbrecher flüchteten daraufhin unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Ein möglicher Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt.

Mehrere Polizeistreifen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers suchten das Gebäude ab und fahndeten nach den Tätern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren im Objekt..

Zeugen, die am Montag gegen 22.45 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Mainleus festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/5060 in Verbindung zu setzen.

