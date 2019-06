Einbrecher knackten Tresore in Pegnitzer Autohaus

Beute ist aktuell noch nicht bekannt - Täter richteten 10.000 Euro Sachschaden an - vor 18 Minuten

PEGNITZ - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Pfingstmontag in ein Autohaus ein und hinterließen großen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Sonntagnacht, 21.30 Uhr, und Montagnachmittag, 14.45 Uhr, drangen die Unbekannten über eine Glasschiebetür in das Gebäude in der Ganghoferstraße ein. Mithilfe von Werkzeug öffneten sie gewaltsam die Tresore im Autohaus. Was die Täter hierbei erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Im Anschluss entkamen die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von zirka 10.000 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Sonntagnacht bis Montagnachmittag bei dem Autohaus verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

