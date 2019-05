Einbrecher stahlen Geldkassette aus Bayreuther Firma

Beute bewegt sich aber nur im unteren dreistelligen Bereich - Polizei bittet um Hinweise - vor 46 Minuten

BAYREUTH - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Bürogebäude in Bayreuth ein und entwendeten eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler suchten die Unbekannten zwischen Mittwochabend, gegen 19 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7 Uhr, die Firma für Holzprodukte in der Straße „Hölzleinsmühle“ auf. Zunächst versuchten sie, über die massive Eisentür in das Gebäude zu gelangen. Dieses Vorhaben scheiterte. Über ein Fenster gelangten die Täter schlussendlich in das Bürogebäude und entwendeten eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße „Hölzleinsmühle“ in Bayreuth festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.