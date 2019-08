Eishockey-Fahrplan für die Ice Dogs steht

EVP beginnt auch in der Landesliga mit drei Auswärtsspielen - Derbys gegen Bayreuth und Amberg - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Landesliga-Spielplan wurde jetzt vom Bayerischen Eissport-Verband bestätigt. Die Ice Dogs starten am Sonntag, 13. Oktober, in Freising. Heimpremiere ist am Sonntag, 27. Oktober, gegen den EV Moosburg.

Wegen der späten Eisbereitung beginnt der EVP auch die Landesliga-Saison mit drei Auswärtsspielen. © Lenk



Wegen der späten Eisbereitung im offenen Pegnitzer Stadion trägt der EVP auch heuer seine ersten drei Pflichtspiele in der Fremde aus. Besondere Brisanz besitzen die Derbys gegen den EHC Bayreuth, Heimspiel haben die Pegnitzer am 17. November. Um Weihnachten herum geht es zwei Mal gegen Amberg. In der Vorrunde müssen die Ice Dogs unter die ersten vier Teams kommen, um sich für die Aufstiegsrunde zur Bayernliga zu qualifizieren.

Die Spiele des EVP: Sonntag, 13. Oktober, 18 Uhr, SE Freising – EVP; Sonntag, 20. Oktober, 17.30 Uhr, ESV Waldkirchen – EVP; Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, ESC Haßfurt – EVP; Sonntag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, EVP – EV Moosburg.

Freitag, 1. November, 19.30 Uhr EVP – ESC Vilshofen; Sonntag, 3. November, 18 Uhr EV Dingolfing – EVP; Sonntag, 10. November, 18 Uhr EVP – TSV Trostberg; Freitag, 15. November, 19.30 Uhr EV Moosburg – EVP; Sonntag, 17. November, 17.30 Uhr EVP – EHC Bayreuth; Freitag, 22. November, 19.30 Uhr EVP – EV Dingolfing; Sonntag, 24. November, 17.30 Uhr TSV Trostberg – EVP; Freitag, 29. November, 19.30 Uhr EVP – VER Selb 1b;

Sonntag, 1. Dezember, 17.15 Uhr ESC Vilshofen – EVP; Freitag, 6. Dezember, 19.30 Uhr EVP – ESC Haßfurt; Sonntag, 8. Dezember, 17.30 Uhr EVP – ESV Waldkirchen; Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr EHC Bayreuth – EVP; Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr VER Selb 1b – EVP; Sonntag, 22. Dezember, 17.30 Uhr EVP – ERSC Amberg; Donnerstag, 26. Dezember, 18.30 Uhr ERSC Amberg – EVP; Sonntag, 29. Dezember, 17.30 Uhr EVP – SE Freising.

Auch die Termine für die Vorbereitungsspiele hat die sportliche Leitung des EVP inzwischen terminiert: Sonntag, 15. September, 17 Uhr, ERC Ingolstadt 1b – EVP; Sonntag, 22. September, 17 Uhr Schönheider Wölfe – EVP; Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr VER Selb 1b – EVP; Sonntag, 6. Oktober, 18 Uhr EC Ulm/Neu-Ulm – EVP.

