Endspiel für die Auerbacher SG-Handballer

Bei einer Niederlage muss die Mannschaft mit dem Abstieg aus der Landesliga rechnen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im letzten Spiel der regulären Saison empfängt die SG Auerbach/Pegnitz am Sonntag die HSG Fichtelgebirge, Tabellendritter der Landesliga Nord. Während sich für die Oberfranken weder ein Sieg noch eine Niederlage tabellarisch auswirken würde, müsste die SG bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg der HG Kunstadt in Roßtal den schweren Gang in die Bezirksoberliga antreten. Die Blau-Weißen benötigen somit mindestens ein Remis, um in der Abstiegsrelegation am 18./19. und 25./26. Mai gegen den Tabellenzehnten der Südstaffel antreten zu dürfen.

Vor etwa einem Jahr sicherte sich die SG Auerbach/Pegnitz (Thomas Wilke werfend) mit einem 32:29-Sieg gegen die HSG Fichtelgebirge (in Rot) den Klassenverbleib. Jetzt brauchen die hiesigen Handballer Punkte, um in die Relegation zu kommen.



"Nur ein Sieg zählt!" So lautete die Vorgabe des Trainers Matthias Schnödt vor ziemlich genau einem Jahr. Auch damals ging es am letzten Spieltag um den Klassenverbleib und auch damals hieß der Gegner HSG Fichtelgebirge. Im Unterschied zu damals genügt der SG zwar diesmal ein Unentschieden, doch geht es nicht wie seinerzeit um den direkten Klassenverbleib, sondern um die Teilnahme an der Relegation. Da ein Remis im Handball eher selten vorkommt und schon gar nicht vorab geplant werden kann, dürfte die Ansage des Trainers deshalb wieder ähnlich gelautet haben.

Wieder einmal läuft es auf das letzte Spiel hinaus. Bei den Blau-Weißen scheint man sich fast, wenn auch ungern, daran gewöhnen zu müssen, dass zum Ende der Saison die Spannung auf die Spitze getrieben wird. Alle übrigen Entscheidungen in der Staffel sind jedenfalls schon seit einiger Zeit gefallen. Die TG Heidingsfeld steht seit Wochen als Meister fest, der TV Helmbrechts, der HSV Hochfranken und der HC Sulzbach-Rosenberg als Absteiger. Spätestens seit letzter Woche ist auch klar, dass der ASV Cham die Aufstiegsrelegation gegen den TuS Fürstenfeldbruck II bestreitet und dass der Aufsteiger TV Erlangen-Bruck II sicher in der Landesliga bleibt.

Lediglich Platz zehn und damit die Relegation gegen den Abstieg ist noch zu vergeben. Mit der SG Auerbach/Pegnitz und der HG Kunstadt kämpfen die letzten Teams um eine Entscheidung. Der kleine Vorteil der SG zuhause antreten zu dürfen, wird durch die Stärke des Gegners ausgeglichen. "Ohne ihr Verletzungspech wären sie für mich erster Anwärter auf die Vizemeisterschaft gewesen." Damit spricht Matthias Schnödt die Ausgeglichenheit und spielerischen Fähigkeiten der Oberfranken an. "Sie sind mittlerweile im Rückraum sehr gleichmäßig besetzt, haben starke Außen und einen guten Torhüter", sagt Schnödt.

Das Paradestück ist dabei eindeutig der Rückraum. Ob der vormals in Bayreuth als A-Jugend-Bundesligaspieler aktive Johannes Wippenbeck, der ehemalige montenegrinische Erstligaspieler und Spielmacher Petar Petricevic, Zdenek Danielka oder Markus Tröger, sie alle zeigen sich Woche für Woche als torgefährliche Einheit und verstehen es zudem, die spielstarken und schnellen Außen Daniel Bralic und Konstantin Burger aussichtsreich einzusetzen.

Während Tröger daneben häufig als Abwehrchef im Mittelpunkt steht, hat die Schnödt-Sieben spezielle Erinnerungen an Burger, denn im Hinspiel der letzten Saison gelang ihm ein kurioser Treffer, der vom DHB zum Tor des Monats gekürt wurde. Linksaußen Bralic, nebenbei auch noch sportlicher Leiter, hatte nach der letzten Saison den 178-maligen Spieler und ehemaligen Trainer des tschechischen Nationalteams Vladimir Haber (69) überzeugt, zum inzwischen dritten Mal das Traineramt bei der HSG zu übernehmen. Beeindruckt hatte den zweifachen Olympia-Silbermedaillen-Gewinner dabei auch der mehrstufige Plan, kurz- bis mittelfristig in die Bayernliga aufsteigen zu wollen.

Trio erzielt 292 Treffer

Nach holprigem Start kam die HSG im Laufe der aktuellen Runde dem Ziel schon deutlich näher als in den Jahren zuvor. Trotz einer langen Verletztenliste lag man ständig aussichtsreich im Rennen um den Relegationsplatz. Obwohl speziell die Leistungsträger immer wieder ausfielen und bisher nur 17 (Wippenbeck), 18 (Petricevic), oder 19 (Tröger) Spiele bestritten, erzielte das Trio zusammen insgesamt 292 Treffer und stellte ihre Torgefahr beeindruckend unter Beweis. Dazu gesellt sich der auf beiden Außenpositionen einsetzbare Burger (86 Tore).

Vor Ostern noch war der Rückstand auf den strauchelnden ASV Cham auf einen Punkt geschrumpft, doch eine 28:23 Niederlage in Erlangen-Bruck ließ die Chancen wieder schwinden. Da half auch ein Heimsieg gegen die HSG Lauf/Heroldsberg nichts, denn Cham machte seine Hausaufgaben und sicherte sich mit einem eigenen Sieg endgültig Platz Zwei. Auch auf Platz vier hat die HSG drei Punkte Vorsprung, weshalb es für die Oberfranken nun eigentlich nur noch um die "Goldene Ananas" geht. Zudem ist man gewohnt, zuhause ohne Harz zu spielen.

Die Hoffnung, dass die Gäste deshalb den Saisonabschluss nicht zu 100 Prozent ernst nehmen könnten, will Matthias Schnödt erst gar nicht aufkommen lassen. Einerseits, weil sie bereits im Vorjahr in der Helmut-Ott-Halle als unangenehmer Gegner auftraten und andererseits, weil sie sich schon häufiger in Tschechien auf "Harz-Spiele" vorbereitet haben. "Nur wenn wir von Beginn an wach und mit vollem Einsatz spielen, haben wir eine Chance", sagt Schnödt.

Dazu steht ihm voraussichtlich das gleiche Team zur Verfügung, wie in Kunstadt. "Wir brauchen unbedingt die Unterstützung unserer Fans. Letztes Jahr in ähnlicher Situation hat sich gezeigt, was mit Willen und Einsatzbereitschaft möglich ist. Wir wollen den Sieg und wir wollen die Relegation."

VON HARALD WEIDMANN