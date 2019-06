Enormer Schaden: Zwei Kehrmaschinen in Grafenwöhr ausgebrannt

Ursache war wohl technischer Defekt - Immenser Sachschaden - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag mit einem Großaufgebot nach Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ausrücken: Auf einem Firmenhof standen drei Kehrmaschinen in Flammen, zwei der Fahrzeuge brannten komplett aus. Der Sachschaden ist immens.

Auf einem Firmengelände in Grafenwöhr fingen am Sonntagmorgen drei Straßenreinigungsfahrzeuge Feuer, zwei der Lkw brannten komplett aus. © News5



Gegen 10.00 Uhr hatte eine Anwohnerin den Brand auf dem Werksgelände in der Neuen Amberger Straße entdeckt und sofort die Firmeninhaberin informiert, welche schließlich die Feuerwehr alarmierte. Laut Angaben der Polizei standen zwei der Kehrmaschinen komplett in Flammen, bei einer dritten geriet bereits der Kehrbesen in Brand. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Mitarbeiter der Firma den Brand am Besen mit einem Hochdruckreiniger löschen.

Mit vereinten Kräften - insgesamt 60 Helfer waren vor Ort - gingen die Feuerwehren der umliegenden Gemeinde schließlich gegen das Feuer vor. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass zwei der Kehrmaschinen komplett ausbrannten.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach ersten Schätzungen entstand jedoch ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. "Auslöser des Brandes war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt", so die Polizei Eschenbach am Sonntagnachmittag. Das Feuer entstand im Bereich eines Kabelstranges, welcher bei der Hochdruck-Kehrmaschine hinter dem Fahrerhaus verbaut war.

Dieser Artikel wurde am Sonntag gegen 16 Uhr aktualisiert.

