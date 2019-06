Die Städtefreundschaft zwischen Pegnitz und Hof lebt. Bereits zum 15. Mal besuchte jetzt eine stattliche Abordnung mit Bürgermeister Uwe Raab und Altbürgermeister Manfred Thümmler an der Spitze den traditionellen Schlappentag, eines der ältesten Schützenfeste der Republik. Bevor sich ein langer Zug durch die Stadt „in Bayern ganz oben“ bewegte, wurde in einer szenischen Inszenierung auf der Bühne die Geschichte des Festes, das auf die Hussitenkriege zurückgeht, nachgespielt. Raab, der wieder als einziger Gastredner zugelassen war, betonte, dass auch die Pegnitzer nicht in kriegerischer, sondern in friedlicher Absicht gekommen seien, um mit ihren Freunden bei der einen oder anderen Maß Schlappenbier ein paar vergnügte Stunden zu verbringen. In einem Monat schon, am Freitag, 19. Juli, kommen die Hofer zum Gegenbesuch, wenn beim Schlappenwirt in Pegnitz der Schlappenabend steigt. Foto: Richard Reinl