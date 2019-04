Gläubige, die vor 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren in Auerbach ihre Kommunion gefeiert haben, trafen sich am Ostermontag zur Feier der Jubelkommunion. Die Jubilare zogen unter den Klängen der Michelfelder Blaskapelle, die unter der Leitung von Werner Meisel auch den Gottesdienst gestaltete, vom Kolpinghaus in die Stadtpfarrkirche. In der Festpredigt erinnerte Dekan Markus Flasinski daran, dass die Feier der Jubelkommunion vor 80 Jahren von Pfarrer Johann Ritter eingeführt und seitdem – selbst während des Zweiten Weltkriegs – immer am Ostermontag durchgeführt worden sei. Bei der ersten Feier 1939 waren nur die Jubilare geladen, die vor 50 Jahren Kommunion gefeiert hatten. Nach einer Dankandacht am Nachmittag trafen sich die diesjährigen Jubilare zum Beisammensein im Kolpinghaus. Viele freuten sich über ein Wiedersehen mit den Kameraden aus der Kindheit. © bg