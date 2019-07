EVP feiert im Herbst 70 Jahre Eissport in Pegnitz

PEGNITZ - Der EVP feiert im Herbst 70 Jahre Eissport in Pegnitz mit einem breit gefächerten Programm, das am 10. November ein Eisstock- und ein Nachwuchsturnier, einen freien öffentlichen Eislauf sowie das Landesligaspiel der Ice Dogs gegen den TSV Trostberg umfasst.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Otto Rogner (r.) von EVP-Vize Klaus Polster mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. © Foto: Braun



Die Hauptversammlung im ASV-Heim begann mit einer Schweigeminute für das kürzlich verstorbene Gründungsmitglied Herbert Henrich. Danach blendete der stellvertretende Vorsitzende Klaus Polster für den verhinderten Sven Albers zurück auf die vergangene Saison, wobei er vor allem das Engagement freiwilliger Helfer bei diversen Veranstaltungen lobte. Bei der Altmaterialsammlung sowie bei Festen wie Gregori, dem Marktplatzfest oder mit der Weihnachtsbude im Adventsdorf seien wichtige Geldmittel für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Mannschaften erwirtschaftet worden. Aktuell 332 Mitglieder bedeuten einen leichten Rückgang.

Schatzmeister Andreas Färber bestätigte, dass nur auf Grund der vielen ehrenamtlichen Dienste ein positiver Jahresabschluss möglich war. Wegen einer Änderung der Gebührenordnung durch die Stadt werden die Ausgaben für die Stadionnutzng erheblich steigen, während auf der anderen Seite die Sportförderung wegen der Konsolidierungsauflagen deutlich sinke. "Das kleine Finanzpolster ist vor diesem Hintergrund dringend nötig", zeigte sich der Schatzmeister über die Zukunft des Vereins besorgt.

Wenig Erfolgreiches konnte der sportliche Leiter Jens Braun für die 1. Mannschaft berichten. Verlief die Vorbereitung schon chaotisch, so konnten die Ice Dogs schließlich wegen der defekten Eismaschine, einem Ammoniak-Austritt und dem Brand im Cabriosol erst am 11. November Heimpremiere feiern. Lediglich 18 Punkte und Platz fünf in der Verzahnungsrunde bedeuteten den Abstieg in die Landesliga.

Erfreulicheres konnte Sascha Fitzek über die Nachwuchsabteilung berichten. Nach einem respektablen Zulauf standen rund 60 Kinder und Jugendliche regelmäßig auf dem Eis. Zusammen mit Pierre Steiner betreute er mit U9, U11, U13 und U17 vier Mannschaften im Spielbetrieb. Erfolgreichste Mannschaft war die U17 der SG Höchstadt/Pegnitz, die die Meisterschaft der Landesliga Gruppe 2 mit 21 Siegen und nur drei Niederlagen feierte. Für die Saison 2019/20 kann der EVP sogar fünf Teams melden. Die U9 und U11 stellen die Ice Dogs eigenständig, die U13, U15 und U20 in Spielgemeinschaften mit dem Höchstadter EC.

Alle Bemühungen um den Nachwuchs könnten aber den Wettbewerbsnachteil aufgrund der infrastrukturellen Rahmenbedingungen nicht ausgleichen. Während die Konkurrenten teilweise bis zu sieben Monaten Eis zur Verfügung haben, müsse sich der EVP mit vier Monaten begnügen.

Von sechs auf 34

Vor zwei Jahren wurde die Sparte "Stocksport" wiederbelebt. Spartenleiter Alexander Adamczyk zeigte sich überwältigt von dem großen Zuspruch, hat sich doch in der jüngsten Saison die Anzahl der Aktiven von sechs auf 34 Stockschützen erhöht.

17 davon besitzen einen offiziellen Spielerpass, um regelmäßig an Turnieren teilnehmen zu können. Während die Stadtmeisterschaft auf Eis mit neun Teams ein voller Erfolg war, sei eine solche Veranstaltung im Sommer wegen des dafür ungeeigneten Belags im Stadion noch nicht möglich. Deshalb soll versucht werden, die Bedingungen mit Fassadenfarbe zu verbessern.

Die Kassenprüfung ergab erneut keine Beanstandungen, so dass die Entlastung der Vorstandschaft ohne Gegenstimmen erfolgte.

