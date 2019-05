Exhibitionisten aus dem Raum Nürnberg in Bayreuth gestellt

28-Jähriger verfolgte Frauen mit dem Auto - An entblößtem Glied manipuliert - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Samstagabend ermittelten Beamte einen Exhibitionisten aus dem Raum Nürnberg, der im Stadtgebiet Frauen belästigt hat. Ein mögliches weiteres Opfer wird noch gesucht.

Gegen 22 Uhr teilte eine 21-jährige Bayreutherin, die im Bereich der Oswald-Merz-Straße zu Fuß unterwegs war. mit, dass sie ein dunkler Pkw im Schritttempo verfolge. An der hell beleuchteten Kreuzung der Erlanger Straße blickte die Frau ins Fahrzeug und erkannte, dass der Fahrer an seinem entblößten Glied manipulierte. Die 21-jährige flüchtete daraufhin zu Fuß und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten der Zivilen Einsatzgruppe der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth ein verdächtiges Auto fest und kontrollierten es. Der Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus dem Nürnberger Raum, konnte auf Befragen keine schlüssige Antwort für seine Anwesenheit geben. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde der 28-jährige als Tatverdächtiger identifiziert. Gegen ihn ermittelt nun die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun weitere Zeugen, insbesondere eine junge Frau, die offensichtlich in gleicher Art und Weise die Handlungen des Pkw-Fahrers mitbekommen hat und in unbekannte Richtung davongelaufen war.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/506-2130.

