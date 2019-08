Faust-Festspiele: Schwere Kost leicht serviert

Ensemble bringt Büchners "Leonce und Lena mit Spaß und in Musical-Manier auf die Bühne. - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Georg Büchners "Leonce und Lena" ist schwere Kost. Dass die auch leicht bekömmlich serviert werden kann, bewiesen die "Faust-Festspiele" auf dem Schlossberg in Pegnitz zur Premiere von "Zwei Königskinder auf der Flucht".

Sich ohne jemals gesehen zu haben heiraten? Das wollen Leonce und Lena auf gar keinen Fall. Deshalb geht es ab in den Wald. © Foto: Klaus Trenz



So richtige Langeweile – gibt es die heute überhaupt noch? Unterhaltungs-Möglichkeiten springen einem aus jedem Smartphone, aus jedem Bildschirm und zu jeder Zeit entgegen. Früher war das anders. Da gab es sie noch: die zermürbende Langeweile. Zum Beispiel die von Prinz Leonce, der im 19. Jahrhundert am Hofe des fiktiven Kleinstaats Poppo lebt. Mit Leben hat das Gebaren des Adels-Sprösslings wenig zu tun.

Voller Selbstmitleid ergeht sich Büchners Titelheld in der anmaßenden Melancholie eines verwöhnten Königskindes, das eigentlich gar keinen Grund haben sollte, die Welt zu verfluchen. Denn Leonce hat alles. Einen Hofstaat, der ihm jeden Wunsch von den Lippen abliest, genug zu Essen und eine sehr ansehnliche Mätresse namens Rosetta.

"Das Leben gähnt mich an", stöhnt Uwe Vogel. Er spielt den nörgelnden Prinzen mit einer großen Portion Dekadenz und die ist genau da, wo sie hingehört. Verzweifelt auf der Suche nach emotionaler Beschäftigung entliebt sich Leonce von seiner Rosetta, die von Lisa Lottes mit zarter Zerbrechlichkeit gespielt wird und der krasse Gegenentwurf zum dauer-dösenden Prinzen ist.

Der flieht, als ihn sein flatterhafter Vater, König Peter, mit vielen nervösen Ticks, grandios gespielt von Sven Schenke, zwangsverheiraten will durch das ganze Königreich. Und kein Spielort könnte das besser zur Geltung bringen als die Weitläufigkeit des Pegnitzer Schlossberges. Die Tribünenränge werden zu serpentinenartigen Wanderwegen, auf denen die Protagonisten ihre Reise antreten. Lange allein bleibt Prinz Leonce nicht. Schnell gesellt sich der fahnenflüchtige Ex-Soldat Valerio zu ihm. Der bringt Schwung in das Geschehen.

Georg Mädl überzeugt mit flotten Sprüchen und einem äußerst witzigen Mienenspiel. Gerade dann als sich Leonce und Lena das erste Mal begegnen und in einem regelrechten Schwafel-Rausch aus Liebesgeständnissen zu versinken drohen, entschärft Mädl die Situation mit wohltuender Ironie auf seinem Gesicht.

Kurzweilig ist die Inszenierung ohnehin. Festspiel-Intendant Daniel Leistner führt als quirliger Erzähler durch das Stück und nimmt somit allen Zuschauern die Angst vor Büchners-Bedeutungsschwere, sowohl den Kleinen wie auch den großen Zuschauern. Trotzdem bleibt Büchners Kritik im Stück voll präsent: Das unerträglich leichte Leben des Adels, die Querelen eines in Fürstentümer zersprengten Deutschlands, das seine Soldaten langsam an die aufklärerische Vernunft verliert.

Und dann sind da noch die fatalistischen Gedanken der Lena, die die ungesehene Braut des Prinzen werden soll. Doch auch ihr steht der Sinn nicht nach Blind-Date-Hochzeit. Und so verschwindet auch sie, gemeinsam mit ihrer Gouvernante, in das Ehe-Exil. "Manche Menschen sind unheilbar unglücklich, nur weil sie sind", sagt Darstellerin Melina Rost in der Rolle der Lena mit viel Schwermut in der Stimme. Büchner kommt durch – aber mit Spaß und zum Teil auch in Musical-Manier.

In mit Pop-Musik unterbrochenen Sequenzen wirbeln die Figuren wild durcheinander, und sorgen so für beste Unterhaltung. Das schlägt sich auch in der Publikumsbewertung nieder. Am Ende gibt es standing ovations von rund 300 Zuschauern, die das gesamte Ensemble mehr als verdient hat.

HENRIK VORBRÖKER