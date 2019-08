Ferienzeit ist Arbeitszeit in den Schulen

PEGNITZ/AUERBACH - Ferien sind eine gute Zeit für Städte und Gemeinden, sich um ihre Schulen zu kümmern. Ganz einfach aus dem Grund, da wenigstens sechs Wochen Zeit sind, um sich kleineren und größeren Maßnahmen anzunehmen — ohne Auswirkung auf den Unterricht, es ist ja sonst keiner da.

Auch in Pegnitz wird während der Ferien gewerkelt. In der Turnhalle der Christian-Sammet-Schule werden Dämmplatten an der Decke ausgetauscht. © Foto: Klaus Trenz



Quasi überall finden zumindest "Unterhaltsarbeiten" statt, wie es im Bauhof-Jargon heißt. Was sich dahinter verbirgt, weiß Margit Ebner, Stadtbaumeisterin der Stadt Auerbach: "In den Ferien machen wir die übliche Grundreinigung und bessern aus, wo es etwas auszubessern gibt. In der Schule entstehen durch Benutzung Gebrauchsspuren wie Zuhause auch."

So stehen in den Auerbacher Schulen unter städtischer Trägerschaft keine größeren Maßnahmen an. Die Verantwortlichen in den Rathäusern von Betzenstein, Pottenstein und Creußen äußern sich auch so. "Es muss nicht jedes Jahr etwas sein", findet Martin Dannhäußer, Bürgermeister in Creußen. Vor vier Jahren wurden die Toiletten in der Robert-Kragler-Grundschule saniert, vor einem Jahr war die Schulbibliothek an der Reihe. Doch kommende Sommerferien werden nicht so ruhig. Die Erweiterung des Kinderhorts stehe an, so Dannhäußer. In welchem Jahr kann er aber noch nicht sagen. Und dann steht als größeres Projekt die Generalsanierung an. "In drei, vier, fünf Jahren", sagt Dannhäußer.

Auch an der Grundschule und der Christian-Sammet-Schule in Pegnitz stehen Unterhaltsarbeiten an. Darüber hinaus werden in der Grundschule Akustikplatten in den Räumen der Mittagsbetreuung installiert, die Aula gestrichen und Kabel im Pausenhof verlegt, schreibt Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. In der Turnhalle der Christian-Sammet-Schule werden Dämmplatten an der Decke ausgetauscht.

In Neuhaus/Pegnitz steht der Einzug einer Gruppe des katholischen Kindergartens an. Zuvor wurde der Raum im leerstehenden Teil des Schulgebäudes als Kulissenlager des Theaters genutzt. Damit nun die Kinder und ihre Erzieherinnen einziehen können, "muss die Elektrik erneuert werden und der Raum so hergerichtet werden, dass er den Auflagen des Brandschutzes entspricht", sagt Bürgermeister Josef Springer. Die Toilettenanlagen müssten angepasst werden, außerdem werde gerade in diesen Tagen eine Küchenzeile installiert. Draußen entsteht eine Freifläche mit Spielgeräten, die dann von der neuen Gruppe und der bereits in der Schule untergebrachten Kindergartengruppe genutzt wird.

In Waischenfeld gibt es indessen wenig Unterschied zum Vergleich mit den Unterrichtstagen: Die Generalsanierung der Grundschule (wir berichteten mehrfach) läuft ganz normal weiter. "Aktuell stehen Gerüstbauarbeiten, Trockenbauarbeiten und der Einbau von Fenstern an", sagt Geschäftsleiter Alexander Dressel. Er schätzt, dass sämtliche Arbeiten im Frühjahr 2020 abgeschlossen sind.

