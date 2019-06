Feuer auf Firmenhof in Grafenwöhr: Zwei Kehrmaschinen ausgebrannt

Brandursache noch unklar - Es entstand ein immenser Sachschaden - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag mit einem Großaufgebot nach Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ausrücken: Auf einem Firmenhof standen drei Kehrmaschinen in Flammen, zwei der Fahrzeuge brannten komplett aus. Der Sachschaden ist immens.

Aus ungeklärter Ursache fingen am Sonntag in Grafenwöhr drei Straßenreinigungsfahrzeuge Feuer, zwei der Lkw brannten komplett aus. Foto: News5



Gegen 10.25 Uhr hatte ein Zeuge den Brand auf dem Firmengelände in Grafenwöhr entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen drei Kehrmaschinen in Flammen. Mit vereinten Kräften gingen die Helfer gegen das Feuer vor. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass zwei der Kehrmaschinen komplett ausbrannten.

Verletzt wurde niemand, wie ein Pressesprecher der Polizei Eschenbach mitteilte. Nach ersten Schätzungen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist am Sonntag noch unklar.

jm