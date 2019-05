Feuer in Bayreuth: Döner-Imbiss stand in Flammen

Brand in Döner-Laden griff auf benachbartes Lokal über - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Großeinsatz in der Fußgängerzone: Ein Brand im Sahin-Döner hatte Sonntagabend einen Feuerwehr-Einsatz zur Folge. Rettungskräfte sperrten den Marktplatz weiträumig ab. Gegen 22 Uhr war das Feuer gelöscht, verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

In einem Döner-Imbiss in der Bayreuther Fußgängerzone brach am Sonntagabend ein Brand aus. Foto: News5/Holzheimer



Gegen 20.20 Uhr informierten Bewohner des Anwesens die Feuerwehr. Aus dem Döner-Laden und dem angrenzenden Ponte Central kam starker Rauch, der sich auch in der Fußgängerzone ausbreitete. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Die Bayreuther Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Diese öffneten die Türen, bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle.

Brand in Bayreuther Döner-Imbiss forderte Feuerwehr Die Bayreuther Feuerwehr wurde am Sonntagabend in einen Döner-Imbiss in der Maximilianstraße gerufen. Vor Ort drang bereits dichter Rauch aus dem Lokal, wo der Brand im Innenraum ausgebrochen war und in die Zwischendecke zog. Die Einsatzkräfte konnten sich nur mühsam vorankämpfen und sämtliche Glutnester löschen. Verletzt wurde niemand. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar.



Allerdings hatten sich die Flammen vom Döner-Laden in die Zwischendecke ausgebreitet, wo Glutnester weiter schwelten. Die Feuerwehrleute bohrten zunächst das Dach von innen an, was aber nicht reichte. So stiegen sie auf das Dach und versuchten, die Glutnester von oben zu löschen und die Decke zu entfernen, was auch gelang.

Gegen 22 Uhr packte die Feuerwehr zusammen. Verletzte hat es laut Simon Trendel, dem Sprecher der Feuerwehr nicht gegeben. Wie hoch der Sachschaden ist, steht laut Polizei nicht fest. Seit etwa zwei Wochen sind sowohl das Ponte Central als auch der Döner-Laden geschlossen.

