Feuerwehrübung am Patenboot: "Die Pegnitz brennt"

Beim Besuch in Kiel erlebte eine Delegation eine besondere Vorführung - Verletzte geborgen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/KIEL - Die Besatzung des Hohlstablenkbootes Pegnitz hat den Gästen aus der Patenstadt bei einem Besuch in Kiel einen herzlichen Empfang bereitet. Angeführt vom Vorsitzenden der Marinekameradschaft Pegnitz, Werner Schneider, besuchte eine Delegation aus Oberfranken die Mannschaft in Kiel.

Die Besucher aus Pegnitz mit Mitgliedern der Besatzung neben dem Patenboot Pegnitz (l.). Der Vorsitzende der Marinekameradschaft Pegnitz, Werner Schneider (l.), führte die Delegation aus Oberfranken in Kiel an. © Foto: Marinekameradschaft



Das Patenboot Pegnitz feiert im kommenden Jahr seine 30-jährige Indienststellung. Die Kommandantin der Pegnitz, Tanja Merkl, empfing die Besucher aus Pegnitz mit einem Glas Sekt am Offiziersheim. Am Freitagvormittag gab es ein Führung in der Stadt Kiel und am Nachmittag eine Gruppenführung durch das Marineehrenmal Laboe und durch das davor liegende U-Boot 995.

Am Abend wurden dann die Geschenke ausgetauscht. Werner Schneider überreichte im Auftrag der Stadt Pegnitz und von Bürgermeister Uwe Raab einen Geschenkkorb mit edlen Schnäpsen aus Franken. Die Patenschaftsbeauftragte der Stadt Pegnitz, Angelika Maier, schenkte der Kommandantin ein Badehandtuch mit Stadtwappen.

Im Auftrag der Reisegruppe aus Pegnitz und den vier Säulenvereinen übergab Schneider einen Geldbetrag für die Bordkasse sowie Flindererbier und Bratwürste aus Pegnitz für den Bordabend. Die Stadt Pegnitz und die Säulenvereine bekamen eine Flasche Rum.

Am Samstag fanden die Führungen auf der Pegnitz und den Seehunden statt. Die Stützpunkt-Feuerwehr führte ein Übung durch unter dem Motto "Die Pegnitz brennt". Es wurden Verletzte von dem Patenboot geborgen. Auf einem Motorboot der Kommandantin Merkl konnten einige Teilnehmer der Reisegruppe auf der Kieler Förde hinausfahren.

Am Abend stieg das Bordfest mit der Besatzung, ehemaligen Mitgliedern der Besatzung und den Gästen aus Pegnitz. Sie feierten bis spät in die Nacht.

Am Sonntag früh musste die Besatzung vor der Pegnitz antreten. Kommandantin Tanja Merkl verabschiedete die Gäste aus Pegnitz. Werner Schneider: "Dabei sind auch Tränen geflossen."

Das Hohlstablenkboot Pegnitz gehört zur Ensdorf-Klasse und wird bei der Bundes-Marine zum Suchen und Räumen von Minen eingesetzt. Die Geschwindigkeit des Bootes beträgt 18 Knoten, die Motorleistung 5550 PS. Als Bewaffnung an Bord ist ein 40-Millimeter-Geschütz und eine Minenjagddrohne "Seefuchs".

Das Boot hat eine Länge von 54,40 Metern, eine Breite von 9,20 Metern und einen Tiefgang von 2,50 Metern. Die Besatzung zählt 45 Soldaten männlichen und weiblichen Geschlechts.

hjs