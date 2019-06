Filmheld soll Pegnitzer Abiturienten als Vorbild dienen

Schulleiterin Annett Becker greift auf Forrest Gump zurück. - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit einem Zitat aus dem sechsfach oscarprämierten Film "Forrest Gump" eröffnete Annett Becker, die Direktorin des Gymnasiums Pegnitz, ihre Rede bei der Entlassfeier der Abiturienten: "Das Leben ist wie eine Praline – man weiß nie, was man kriegt." Der Satz stamme aus einem "falschen Film". Er sei im Jahr 1994 mit einer neuartigen Digitaltechnik erstellt worden, so Becker.

Die Abiturienten des Gymnasiums Pegnitz mit Schulleiterin Annett Becker (re.). 25 der Entlassschüler erreichten eine Notendurchschnitt mit einer eins vor dem Komma. Der Vorsitzende des Eltern- und Fördererverbandes, Harald Bauer, überreichte den besten Entlassschülern ein Präsent. Auch die Entlassschüler, die sich am Gymnasium anderweitig hervorgetan hatten, erhielten eine kleine Anerkennung. © Ralf Münch



Von "Forrest Gump" schlug sie so den Bogen zum diesjährigen Motto der Abiturienten – "Abiversal – 12 Jahre im falschen Film." Das Bild klinge ja zunächst negativ, so Becker. "Man ist in den falschen Film geraten, langweilt sich vielleicht, ist enttäuscht über das Angebotene. Vielleicht steht der Film Forrest Gump aber auch als Bild für das Leben – oder für die Schule? Man könnte es wie gesagt auch anders formulieren: "Das Leben ist wie eine Praline, man weiß nie, was man kriegt."

Sie wünschte den Abiturienten Offenheit und Motivation, "dass ihr euch für vielfältige Lebensbereiche interessiert und euch auf Neues einlasst, am besten aus innerem Antrieb heraus, ohne dass euch jemand ständig sagt, was man tun und lassen soll". Sie wünschte ihnen aber Konzentration, Durchhaltevermögen, Gelassenheit und Toleranz. Vor Misserfolgen sollten sie sich nicht entmutigen lassen. "Auch wenn man mal scheitert oder einen Umweg zum Ziel nehmen muss, kann man daran ja durchaus wachsen – obwohl es zunächst manchmal sehr weh tut."

Becker kam zum Schluss ihrer Rede noch einmal auf Forrest Gump zu sprechen, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt: "Er macht dies im – vielleicht doch gar nicht so falschen – Film. Er glaubt an sich und macht das Beste aus allem."

Nicht im falschen Film wähnte Beckers Stellvertreter Rudolf Mense die Absolventen, denn anhand der erzielten Noten könne man sehen, dass fachlich und pädagogisch gute Arbeit geleistet worden sei. Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab gratulierte den Abiturienten auch im Namen von Landrat Hermann Hübner und der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer, die ebenfalls anwesend waren. "Ihr habt eine erste große Hürde im Leben geschafft, genießt den Erfolg." Für den weiteren Lebensweg gab er den Rat: "Setzt euch Ziele, große und kleine, und übernehmt Verantwortung."

Der Vorsitzende des Elternbeirats, Frank Udo Kimm, sprach von den Abiturienten als Darstellern. "Von nun an schreibt ihr das Drehbuch selber."

Als Sprecher der Abiturienten traten Karina Thiem und Patrice Heer vors Mikrophon. Beide redeten nahezu frei und wirkten authentisch; ihre Spontanität kam bei den Gästen gut an. Thiem hob die unterschiedlichen Interessen und Stärken sowie den Zusammenhalt ihrer Mitschüler hervor. Mobbing habe es nicht gegeben.

Heer blickte auf die Klausurenphase zurück, die "eng getaktet" gewesen sei. "Durch das Abitur haben sich neue Chancen und Perspektiven eröffnet. Leute, nutzt die Chance und macht was draus!" Beide bedankten sich bei den Oberstufenbetreuern Bettina Himmel und Wolfgang Schreiber für die Unterstützung.

Neben den von Annett Becker überreichten Zeugnissen bekam jeder der Abiturienten eine rote Rose und einen von Kunstlehrerin Eva Thiele gebrannten Pinguin. Die musikalische Umrahmung übernahmen der Abichor und die Abiband. Erstmals trat auch der Chor des Elternbeirats auf und erhielt großen Beifall.

HANS-JOCHEN SCHAUER