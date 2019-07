Flächenfraß in Pegnitz soll gestoppt werden

PEGNITZ - Die Ortskerne stärken, Baulücken schließen, leer stehende öffentliche Gebäude verkaufen und städtische Grundstücke nur mit Bauverpflichtung verkaufen – die Förderinitiative "Innen statt Außen" soll auch in Pegnitz angewandt werden.

Die Innenstadt von Pegnitz soll gestärkt werden. Dazu sollen leer stehende Gebäude wieder mit Leben erfüllt werden. Brachflächen sollen genutzt werden. Vor allem das Peka- und K&P-Gelände (links in der Mitte) gilt es vorrangig zu entwickeln – etwa mit Geschäften, Wohnungen, Hotel oder Kindergarten. © Andreas Beil



Der Stadtrat fasste in der jüngsten Sitzung einen sogenannten Selbstbindungsbeschluss, in dem man sich quasi verpflichtet, bestimmte Vorgaben einzuhalten, um die Innenentwicklung zu forcieren.

Viel Geld erhalten

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) hatte zuvor informiert, dass bei der Zuteilung der Mittel für das Jahr 2019 die Stadt Pegnitz aus dem Programm "Innen statt Außen" 1,56 Millionen Euro erhalten habe; hinzu kommen noch 90 000 Euro aus dem Programm "Flächenentsiegelung".

Zusammen mit den Mitteln aus vorigem Jahr ergebe sich aus diesen bayerischen Förderprogrammen für die Stadt bisher eine Zuwendungssumme von 2,32 Millionen Euro.

Aufbauend auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) soll nun wie folgt vorgegangen werden:

1. Die Bauland- und Leerstandspotenziale sollen weiter erfasst und der tatsächliche Bedarf an Wohnbau- und Gewerbeflächen ermittelt werden.

2. Das Leerstandskataster wird regelmäßig aktualisiert. Das Bauamt der Stadt ergreift Maßnahmen, um Baulücken und Leerstände zu verringern.

3. Bei der Gebäudesanierung sollen Interessenten von Experten des Landkreises beraten und unterstützt werden.

4. Die Nachverdichtung von innerörtlichen Bau- und Brachflächen soll optimiert und leer stehende Gebäude wieder genutzt werden.

5. Städtische Baugrundstücke werden nur mit Bauverpflichtung verkauft. Raab nannte ein Frist von drei Jahren.

6. Bei den Bauflächen hat der Grundsatz "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" Vorrang.

Sandra Huber (Grüne) forderte, in den Beschluss zwei weitere Punkte aufzunehmen: Zum einen auf Neuausweisungen von Baugebieten zu verzichten, zum anderen die qualifizierte Erfassung der Nachfrage von Bauwilligen. Über beide Anträge wurde einzeln abgestimmt. Beide erhielten keine Mehrheit. Für den Verzicht auf Neuausweisungen stimmte nur Huber, der Rest war dagegen.

"Die Erfassung kann die Stadt nicht leisten" so Bürgermeister Raab, der auch sagte, dass es im neuen Baugebiet "Rainäcker" in Horlach bei den Grundstücken eine x-fache Nachfrage gebe. "Momentan ist an keine weitere Ausweisung gedacht."

FWG-Sprecher Thomas Schmidt hatte davor gewarnt, dem Antrag von Huber, keine Baugebiete mehr auszuweisen, zu folgen: "Ein Beschluss, der uns untersagt, Baugebiete auszuweisen, bindet uns komplett." Man müsse darauf achten, dass die Stadt Pegnitz Bauwilligen attraktive Angebote biete, wenn dies erforderlich sei. Ähnlich argumentierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Manfred Vetterl: "Wir würden den Dörfern jegliche Entwicklungsmöglichkeiten nehmen. Auch Jugendliche möchten auf dem Dorf leben. Die verlieren wir sonst."

"Arbeitsplätze anbieten"

"Wir müssen auf wirtschaftliche Entwicklungen Rücksicht nehmen und für Arbeitnehmer Arbeitsplätze anbieten", sagte Hans Hümmer (FWG). Dennoch gelte es den Flächenfraß im Auge zu behalten, betonte Sandra Huber.

